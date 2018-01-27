Россия одобрила решение направить де Мистуру на конгресс нацдиалога

Россия приветствует решение генерального секретаря ООН направить спецпосланника по Сирии Стаффана де Мистуру в Сочи для участия в работе Конгресса сирийского национального диалога. С таким заявлением выступило российское внешнеполитическое ведомство.

Накануне в Вене завершился двухдневный девятый раунд межсирийских консультаций с участием делегаций правительства САР и оппозиционного Сирийского комитета по переговорам при посредничестве де Мистуры. "В ходе мероприятия продолжилось обсуждение путей политического урегулирования кризиса в САР в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254 и на основе договоренностей, достигнутых в рамках межсирийского переговорного процесса под эгидой ООН", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Особый акцент был сделан на проблематике конституционной реформы. Предметно затрагивались подготовка к предстоящему Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи 29 - 30 января и его возможные итоги", - отмечается в комментарии.

На Смоленской площади сообщили, что в этой связи "на полях" венской встречи между российской делегацией и представителями ООН было достигнуто взаимопонимание по ряду вопросов".

"В Москве приветствуют решение Генсекретаря ООН Антониу Гутерреша направить своего спецпосланника по Сирии в Сочи для участия в работе Конгресса сирийского национального диалога", - подчеркнули в российском МИД.

О созыве Конгресса сирийского национального диалога в Сочи стало известно в декабре. На форуме пойдет речь о выработке новой сирийской конституции и проведении на ее основе выборов. Ожидается, что в конгрессе примут участие около 1500 делегатов, которые представляют различные политические силы арабской республики.

Приглашение на форум, в частности, получили Соединенные Штаты. Однако пока Вашингтон не подтвердил свое присутствие или участие в мероприятии.