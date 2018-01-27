Россия одобрила решение направить де Мистуру на конгресс нацдиалога

Накануне в Вене завершился двухдневный девятый раунд межсирийских консультаций с участием делегаций правительства САР и оппозиционного Сирийского комитета по переговорам при посредничестве де Мистуры. "В ходе мероприятия продолжилось обсуждение путей политического урегулирования кризиса в САР в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254 и на основе договоренностей, достигнутых в рамках межсирийского переговорного процесса под эгидой ООН", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
"Особый акцент был сделан на проблематике конституционной реформы. Предметно затрагивались подготовка к предстоящему Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи 29 - 30 января и его возможные итоги", - отмечается в комментарии.
На Смоленской площади сообщили, что в этой связи "на полях" венской встречи между российской делегацией и представителями ООН было достигнуто взаимопонимание по ряду вопросов".
"В Москве приветствуют решение Генсекретаря ООН Антониу Гутерреша направить своего спецпосланника по Сирии в Сочи для участия в работе Конгресса сирийского национального диалога", - подчеркнули в российском МИД.
О созыве Конгресса сирийского национального диалога в Сочи стало известно в декабре. На форуме пойдет речь о выработке новой сирийской конституции и проведении на ее основе выборов. Ожидается, что в конгрессе примут участие около 1500 делегатов, которые представляют различные политические силы арабской республики.
Приглашение на форум, в частности, получили Соединенные Штаты. Однако пока Вашингтон не подтвердил свое присутствие или участие в мероприятии.