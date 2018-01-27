Сирийская оппозиция не приедет на конгресс в Сочи

Оппозиционный Сирийский комитет по переговорам (СКП) не примет участия в Конгрессе сирийского национального диалога в РФ. О своем решении комитет сообщил в субботу в Twitter.

"Переговорная делегация революционных сил из сирийской оппозиции объявляет о бойкоте конференции в Сочи, созванной Россией, 29-30 января", - цитирует ТАСС сообщение СКП.

Представитель комитета Фирас аль-Калди подтвердил агентству эту информацию.

Ранее официальный представитель СКП Яхья аль-Ариди заявил, что окончательное решение по данному вопросу будет объявлено главой делегации Насром аль-Харири сегодня днем.