Сирийская оппозиция объявит решение по участию в конгрессе в Сочи

Сегодня станет известно решение сирийской оппозиции по участию в Конгрессе сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи 29-30 января. Об этом накануне сообщил официальный представитель Сирийского комитета по переговорам Яхья аль-Ариди.

"Завтра (в субботу) состоится пресс-конференция главы делегации Сирийского комитета по переговорам, и он объявит вам решение по Сочи, будем мы участвовать или нет", - цитирует ТАСС слова аль-Ариди.

О созыве Конгресса сирийского национального диалога в Сочи стало известно в декабре. На форуме пойдет речь о выработке новой сирийской конституции и проведении на ее основе выборов. Ожидается, что в конгрессе примут участие около 1500 делегатов, которые представляют различные политические силы арабской республики.

Приглашение на форум, в частности, получили Соединенные Штаты. Однако пока власти страны не подтвердили свое присутствие или участие в мероприятии.