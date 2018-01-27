Скончался известный журналист Борис Резник

Секретарь Союза журналистов России Борис Резник скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает официальный сайт общественной организации.

"Ушел из жизни настоящий профессионал, искренний и глубоко порядочный человек, всю свою сознательную жизнь посвятивший развитию российской журналистики", - говорится в сообщении Союза.

Резник известен по работе в таких изданиях, как "Вечерняя Москва", "Московский Комсомолец", "Известия". Работал депутатом Государственной Думы двух созывов, был зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, занимался общественной деятельностью. За особые заслуги в деле охраны здоровья детей его избрали почетным профессором Института охраны материнства и детства Сибирского отделения Академии медицинских наук.

Дата и место похорон Бориса Резника пока неизвестны.