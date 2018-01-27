СМИ: Китай задействует в военной сфере искусственный интеллект

Китайская армия отобрала специалистов, которые займутся развитием искусственного интеллекта и квантовых технологий для применения в военной сфере. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Народно-освободительная армия Китая привлекла 120 исследователей для работы в Китайской академии военных наук. Более 95 процентов специалистов имеют ученые степени и, в частности, специализируются на квантовых технологиях и искусственном интеллекте.

Как пишет South China Morning Post, Пекин намерен стать военно-технической супердержавой и догнать по показателям США. Так, председатель КНР Си Цзиньпин планирует создать ультрасовременную армию, которая "была бы способна при необходимости дать отпор любому неприятелю".