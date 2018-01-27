СМИ: Трамп увеличит военный бюджет США еще на 7 процентов

В следующем году Дональд Трамп собирается увеличить оборонный бюджет США до 716 миллиардов долларов. Об этом сообщила газета The Washington Post. По ее данным, речь идет не только о бюджете министерства обороны страны, но и о финансировании военных операций за рубежом и поддержании боеготовности ядерного арсенала страны.

В этом году американские законодатели установили расходы оборонного ведомства на уровне 690 миллиардов долларов. При этом Конгресс пока не принял отдельный законопроект об их выделении.

Увеличение оборонных расходов станет политической победой шефа Пентагона Джеймса Мэттиса, который недавно представил новую стратегию национальной обороны.

Она сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве США с Россией и Китаем, напоминает ТАСС.