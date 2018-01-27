США отправят на Олимпиаду в Пхёнчхан рекордное число спортсменов

На зимнюю Олимпиаду-2018 Соединенные Штаты отправят 242 атлета. Это рекорд, передает ТАСС.

В состав американской сборной вошли 107 женщин и 135 мужчин. Они будут соревноваться в 15 дисциплинах в семи видах спорта. Среди тех, кто приедет в южнокорейский Пхёнчхан, 10 олимпийских чемпионов, пять из которых завоевали золото в Сочи.

Напомним, на Олимпиаде в 2014 году сборная США, представленная 230 спортсменами, заняла третье место в неофициальном общекомандном зачете. Тогда американские спортсмены завоевали 9 золотых, 7 серебряных и 12 бронзовых медалей.