Терезу Мэй порадовало решение властей США по Bombardier

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала хорошей новостью позицию властей США в торговом споре между Boeing и Bombardier. Комиссия по международной торговле заняла сторону канадской авиастроительной компании. "Bombardier и ее творчески мыслящие работники играют важнейшую роль в североирландской экономике", - написала в Twitter глава британского правительства.

Напомним, корпорация Boeing обвинила конкурентов в демпинге и обратилась с жалобой в министерство торговли США. Выяснилось, что произведенные в Канаде самолеты американские авиакомпании покупали по цене, которая на 80 процентов ниже рыночной стоимости.

Несмотря на это, Комиссия по международной торговле решила не вводить дополнительные пошлины на продукцию Bombardier. Пристальное внимание Лондона к данному спору неслучайно. На заводе Bombardier в Северной Ирландии трудятся почти 5 тысяч человек, поясняет ТАСС.