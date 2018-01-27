Угрожавший премьеру Канады мужчина арестован

Полиция Канады арестовала мужчину, который в Twitter угрожал премьер-министру страны Джастину Трюдо и главе провинции Альберта Рейчел Нотли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Житель Альберты Орион Ратли был арестован еще 19 января. Позже ему предъявили обвинения в распространении угроз через социальные сети. До суда, который состоится 8 февраля в городе Ледак, мужчину отпустили на свободу. При этом обвиняемый обязался не контактировать с выше названными политиками и не пользоваться соцсетями.

Аккаунт Ратли в Twitter временно заблокирован. Содержание распространенных канадцем угроз не раскрывается.