В Германии антироссийские санкции назвали "мертвой лошадью"

В Берлине участники встречи глав правительств восточных федеральных земель Германии выступили за поэтапную отмену антироссийских санкций, навязанных Европейским союзом. Об этом, как передает РИА Новости, пишет Suddeutsche Wirtschafts Nachrichten.

Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов в ходе выступления сравнил санкции против РФ с "мертвой лошадью, на которой никуда не уедешь". Политик также заявил, что проблема на Украине не решится с помощью "символической политики", за которую расплачиваются немецкие предприятия.

Премьер Саксонии-Анхальт Рейнер Хазелхофф в свою очередь призвал восточногерманские земели к единому курсу в отношении антироссийских санкций. Suddeutsche Wirtschafts Nachrichten отмечает, что такие заявления связаны с традиционными связями восточногерманских компаний с российскими.

Запад ввел санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Москва приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение.