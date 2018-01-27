В МИД РФ связали расширение санкций с ролью США в "майданном перевороте"

Расширение санкционного списка в отношении российских граждан и компаний - очередная попытка оказать давление на нашу страну, для которой найден надуманный предлог. Москва оставляет за собой право на ответ. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

"В Вашингтоне никак не могут избавиться от иллюзий, что нас можно испугать отказами в американских визах или торговыми запретами, заставить отказаться от независимого курса на международной арене, от отстаивания своих национальных интересов", - подчеркнули в МИД.

Санкционную кампанию давно пора признать бессмысленной, добавили в министерстве. И пояснили: мало того, что она "обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса" и "они демонстрируют на весь мир собственную беспомощность". США, продолжая такую политику, "не смогут скрыть свою роль в майданном перевороте в Киеве и разжигании гражданской войны на Украине".

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что "рвать экономические и прочие связи с Россией" - право Вашингтона. Но и Москва оставляет за собой право на адекватный ответ, заверили в МИД.