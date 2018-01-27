В Минэнерго оценили последствия новых санкций США

Санкции США вреда российской экономике не несут, но, напротив, создают дополнительные возможности для развития. Так прокомментировал последствия расширения санкций министр энергетики России Александр Новак.

"Наши компании продолжают работать, показатели улучшаются, и в 2017 году по итогам года у нас достигнут очень хороший показатель, и санкции лишь создают нам дополнительные возможности для развития отечественной промышленности", - цитирует министра ТАСС.

Руководитель минэнерго при этом отметил, что санкции сами по себе являются устаревшим методом, поскольку препятствуют конкуренции и противоречат правилам ВТО. Страны, вводящие санкции, формально оказываются в более выгодных условиях. Но в реальности получается, что компании из этих стран сами страдают и получают убытки.

Российская энергетика, по мнению Александра Новака, не зависит от санкций. "Мы видим, что санкции не влияют на деятельность наших компаний, а только создают дополнительные проблемы для развития взаимоотношений между нашими двумя странами и компаниями", - сказал министр.

Он также заявил, что никаких аргументов по поводу санкций в отношении заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова и директора департамента минэнерго Евгения Грабчака озвучено не было. Поэтому минэнерго России ожидает разъяснений от Вашингтона.

В пятницу, 26 января, США опубликовали новый санкционный список, в который вошли российские компании и физические лица, якобы причастные к поставке турбин германского концерна Siemens в Крым.