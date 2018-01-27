В Польше призвали не забывать о трагедии в Освенциме

С призывом не забывать о трагедии Освенцима и не позволять распространяться преступной нацистской идеологии выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на церемонии, посвященной 73-й годовщине освобождения Красной армией нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау.

Памятные мероприятия проходят в субботу, 27 января, в музее, созданном на месте бывшего лагеря смерти. В них принимают участие несколько десятков бывших узников, официальные лица, представители духовенства.

По словам Моравецкого, "произошедшее тогда страшное преступление было отделено от мира не только высокой стеной с колючей проволокой, но и страшной, темной, гитлеровской, нацистской идеологией".

В нынешние времена так называемой постправды, подчеркнул, в своб очередь, посол РФ в Варшаве Сергей Андреев, "под воздействием политической конъюнктуры и информационных войн, зачастую происходит смещение понятий, искажается представление о добре и зле, преступники становятся "борцами за свободу", а освободители - "оккупантами" и "душителями свободы".

Аушвиц, по словам российского дипломата, - это место, где страшная трагедия прошлого должна служить суровым уроком "нынешнему и будущим поколениям, где у людей должен формироваться стойкий иммунитет от заболевания исторической амнезии".

Напомним, в печах Освенцима, по разным данным, погибло от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тысяч советских граждан. Узники комплекса концлагерей были освобождены Красной армией 27 января 1945 года.