Совфед отреагировал на бойкот сирийской оппозиции конгресса в Сочи

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал решение оппозиционного Сирийского комитета по переговорам отказаться от участия в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи.

"Выражаю по этому поводу крайнее сожаление", - сказал ТАСС российский парламентарий.

Собеседник агентства отметил, что "Конгресс - это реальный шанс продвинуться вперед в сплочении самых различных сил в интересах реализации резолюции Совета Безопасности ООН 2254 (по сирийскому урегулированию".

Напомним, форум пройдет в Сочи 29-30 января. На нем пойдет речь о выработке новой сирийской конституции и проведении на ее основе выборов. К конгрессе примут участие около 1500 делегатов, представляющих различные политические силы Сирии.