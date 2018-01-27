В США более 150 женщин обвинили владельца казино в домогательствах

Сразу несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах владельца казино в Лас-Вегасе.

Как пишет газета Wall Street Journal, миллиардер Стив Винн приставал к женщинам, которые делали ему маникюр и массаж. Жертв насилия пугало не только могущество Винна как бизнесмена, но и присутствие в помещениях овчарок.

Сам 76-летний миллиардер заявил, что обвинения являются инсинуацией его бывшей супруги. "Предположения, будто я нападал на женщин, возмутительны", - сказал бизнесмен.

Однако газета заявляет, что пострадали минимум 150 женщин. Одной из них Винн ранее заплатил 7,5 миллиона долларов, сообщает РИА Новости.