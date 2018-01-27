В США отмечен всплеск заболеваемости сезонным гриппом

В больницы США обращается все больше людей, заболевших сезонным гриппом.

"Речь идет о штамме H3N2, который опаснее "свиного гриппа", так как на него хуже действуют вакцины", - заявил представитель Центра по контролю и предупреждению заболеваний Дэн Джерниган.

По его словам, эпидемия затронула практически все штаты. К весне гриппом переболеют почти 34 миллиона американцев. От осложнений могут скончаться 56 тысяч человек.

РИА Новости пишет, что гриппом больны 6,6% людей, которые за минувшие три недели обратились в американские больницы. В 2009 году данный показатель был 7,7%. Специалисты отмечают, что 9 лет назад эпидемию вызвал штамм H1N1 - так называемый "свиной грипп".