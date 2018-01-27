В Тихом океане пропал паром с 50 пассажирами

В Тихом океане пропал паром, на борту которого находились 50 человек.

Судно вышло из порта острова Ноноути и должно было прибыть в столицу Кирибати (крошечное государство, которое находится в западной части Тихого океана - прим."РГ").

Сначала паром искали местные власти. На этой неделе к операции присоединилась Новая Зеландия. "Мы делаем все возможное, чтобы установить местонахождение парома и пассажиров", - заявил представитель координационного центра спасения. Как пишет РИА Новости со ссылкой на газету New Zealand Herald, перед последним рейсом судно было на ремонте. Не исключено, что у экипажа могли возникнуть проблемы с навигацией.