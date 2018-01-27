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Вышел трейлер мрачного "лесного хоррора" "Ритуал"

Новость 27.01.2018, 17:59 | Текст: Олег Усков
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

"Группа друзей по колледжу собирается для совместной вылазки в лес, где, чуть отклонившись от изначального маршрута, сталкивается с чем-то угрожающим и потусторонним, которое начинает их преследовать", - лаконично сообщает синопсис "Ритуала" (The Ritual), свежего представителя субжанра "лесных хорроров". Трейлер которого обнародован на YouTube.

Фото: youtube.com/ FilmSelect Россия
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Режиссер - Дэвид Брукнер ("Сигнал", антологии "Монстры юга", "З/Л/О"). В ролях: Рейф Сполл ("Черное зеркало", "Жизнь Пи"), Роб Джеймс-Колльер ("Аббатство Даунтон", "Бесстыдники"), Аршер Али ("Доктор Кто"), Сэм Тротон ("Пустая корона").

Премьера картины состоялась в прошлом году на фестивале в Торонто.

Релиз - 9 февраля на Netflix.

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