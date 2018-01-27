Вышел трейлер мрачного "лесного хоррора" "Ритуал"
"Группа друзей по колледжу собирается для совместной вылазки в лес, где, чуть отклонившись от изначального маршрута, сталкивается с чем-то угрожающим и потусторонним, которое начинает их преследовать", - лаконично сообщает синопсис "Ритуала" (The Ritual), свежего представителя субжанра "лесных хорроров". Трейлер которого обнародован на YouTube.
Режиссер - Дэвид Брукнер ("Сигнал", антологии "Монстры юга", "З/Л/О"). В ролях: Рейф Сполл ("Черное зеркало", "Жизнь Пи"), Роб Джеймс-Колльер ("Аббатство Даунтон", "Бесстыдники"), Аршер Али ("Доктор Кто"), Сэм Тротон ("Пустая корона").
Премьера картины состоялась в прошлом году на фестивале в Торонто.
Релиз - 9 февраля на Netflix.
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