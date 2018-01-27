Жителей Парижа предупредили о затоплении города

Уровень воды под парижским мостом Аустерлиц в 14.00 по местному времени (16.00 мск) достиг отметки в 5,72 метра по сравнению с обычным, и приближается к шести метрам со скоростью два сантиметра в час.

Французская государственная служба по мониторингу наводнений и паводков Vigicrues предполагает, что это может произойти в воскресенье, в крайнем случает в ночь на понедельник. Однако, скорее всего, на этом рост остановится, и уровень в 6,1 метра, зафиксированный в июне позапрошлого года, не будет превзойден.

А пока Париж, как и в 2016-ом, представляет собой необычное зрелище. Практически по всем нижним набережным Сены, любимым прогулочным маршрутам столичных жителей, несутся потоки коричневой воды. Они затопили Лебединый остров, что неподалеку от Эйфелевой башни. Под водой оказалась западная часть другого острова - Сите, где находится Собор Парижской Богоматери. Хотя до него самого стихия пока не добралась, посетителей туда не пускают, как и на Марсово поле, которому грозит подтапливание. Но многочисленных туристов это отнюдь не смущает. Ведь в эти дни для них главная достопримечательность французской столицы не Нотр-Дам или железное творение Эйфеля, а разбушевавшаяся Сена.

Вдоль ее набережных и на мостах многоязычные толпы людей, не выпускающих из рук смартфоны и фотоаппараты. Количество "селфи" на фоне "большой воды" исчисляется десятками, если не сотнями тысяч. Сама же река выглядит необычно еще и потому, что в отличие от обыденного состояния, когда ее денно и нощно бороздят прогулочные трамвайчики "бато муш", катера и прочие речные суденышки, каких-либо плавсредств на ней сейчас нет. Еще с неделю назад, когда из-за сильных дождей, а такого во Франции, как утверждает национальная метеорологическая служба "MeteoFrance", не было с 1900 года (!), уровень в Сене стал подниматься, городской мэрией совместно с Министерством внутренних дел был введен соответствующий запрет.

В сложном положении оказались обитатели жилых барж, а их десятки, что стоят на приколе вдоль набережных Сены. Из-за паводка приходится постоянно контролировать свои "дома на воде" с тем, чтобы их не сорвало с якоря и не унесло вниз по течению. Те столичные жители, что живут в зонах, которые могут оказаться под водой (это случай корреспондента РГ), получили специальное предупреждение в виде СМС, где говорится: "Риск затопления. Будьте готовы". Там же обозначен сайт, где даются полезные советы, а именно - вывести из подземных гаражей автомобили в безопасное место, убрать из кладовок в нижних этажах ценные вещи (там многие, к примеру, хранят сезонную одежду), сделать запасы питьевой воды и продуктов.

В связи с риском наводнения меры предосторожности принимаются знаменитыми столичными музеями. Лувр, музей Орсе перенесли часть своих коллекций на верхние этажи. Также поступили в дворце Пети-Пале что рядом с мостом Александра III, где сегодня начали эвакуировать несколько тысяч экспонатов.

Что касается Российского духовно-культурного центра на набережной Бранли, то он был построен таким образом, что нынешнее наводнение, как и то, что было в 2016 году, ему не страшны: вероятность сильного паводка была учтена при его строительстве.