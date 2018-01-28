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28.01.2018 20:02
Рубрика: В мире

Анастасиадис и Малас проходят во второй тур выборов президента Кипра

Текст: Константин Волков

Согласно данным экзитполов, обнародованным вечером 28 января, не удалось выявить победителя в первом туре президентских выборов, проходящих сейчас на Кипре.

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
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Пока что действующий президент Республики Кипр Никос Анастасиадис набирает до 42 процентов голосов, Ставрос Малас, кандидат от главной оппозиционной Прогрессивной партии - до 31 процента, лидер Демократической партии Николас Пападопулос - до 24,5 процента. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов, теперь киприотам предстоит второй тур президентских выборов. Новое голосование может состояться 4 февраля.

Президента республики избирают на 5 лет прямым тайным голосованием. Во втором туре примут участие два кандидата, набравшие больше всего голосов. 

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