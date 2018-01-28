Анастасиадис и Малас проходят во второй тур выборов президента Кипра

Согласно данным экзитполов, обнародованным вечером 28 января, не удалось выявить победителя в первом туре президентских выборов, проходящих сейчас на Кипре.

Пока что действующий президент Республики Кипр Никос Анастасиадис набирает до 42 процентов голосов, Ставрос Малас, кандидат от главной оппозиционной Прогрессивной партии - до 31 процента, лидер Демократической партии Николас Пападопулос - до 24,5 процента. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов, теперь киприотам предстоит второй тур президентских выборов. Новое голосование может состояться 4 февраля.

Президента республики избирают на 5 лет прямым тайным голосованием. Во втором туре примут участие два кандидата, набравшие больше всего голосов.