Бастрыкин поручил проверить скандал с ученицей седьмого класса

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин оперативно отреагировал на ЧП, в котором оказались замешаны ученики столичной школы. Мать учащейся седьмого класса обвиняет пятерых парней в изнасиловании дочери. Подростки со своей стороны якобы уверяют, что все было по согласию девушки, которой предложили бутылку вина. Собственно, скандал начался с того, что весь процесс попал на видео, а девочку, когда эти кадры оказались в Сети, стали травить в школе. Вот тогда мама девочки и обратилась в правоохранительные органы.

Пока не ясно, с чего все началось и как развивались события. Очень может быть, что подростки к тому моменту уже были в состоянии алкогольного опьянения. Как требует закон, имена школьницы и молодых людей не разглашаются.

В настоящее время четверо подростков задержаны, пятого пока ищут.

По данному факту в Главном следственном управлении по Москве проводится доследственная проверка. А это говорит о том, что уголовное дело еще не возбуждено.

Как разъяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко, Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства затребовать размещенные в интернете материалы, тщательно их изучить, обеспечить полное и объективное расследование произошедшего и принятие законного процессуального решения. По поручению председателя расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.