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28.01.2018 20:45
Рубрика: Экономика

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Блокчейн начали внедрять госструктуры и госкомпании
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск №7481 (18)
Минэкономразвития вместе с Внешэкономбанком (ВЭБ) запустило тестирование технологии блокчейн. Перспективы современного подхода пытаются оценить и в других отраслях экономики. Пока они не очевидны, говорят эксперты.

Пилотный проект минэкономразвития запущен в сфере госзакупок, подтвердили "РГ" в ВЭБе. Как рассказали в банке, ожидается, что благодаря внедрению новой технологии снизится период отвлечения залога на тендер, что позволит участникам значительно сэкономить. Иначе говоря, средства компаниям будут возвращаться автоматически, без проволочек, а значит, участникам не придется переплачивать банкам проценты по привлеченным кредитам. По итогам эксперимента примут решение о сроках полномасштабного внедрения блокчейн.

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Между тем, как отмечают эксперты, эффективность этой технологии на практике пока не доказана. "Блокчейн сейчас тестируется во всех отраслях, так как это красивая, интересная технология, есть, где развернуться. Но понятного кейса, где бы блокчейн был намного лучше существующих технологий, пока нет", - говорит председатель ассоциации "Электронные деньги" Виктор Достов. "Блокчейн, - добавил он, - это решение, которое ищет свою проблему".

Попытки внедрения технологии предпринимаются в различных сферах. Национальный расчетный депозитарий уже на основе блокчейна разрабатывает систему электронного голосования на собраниях акционеров. Ассоциация негосударственных пенсионных фондов собирает предложения от блокчейн-разработчиков, рассчитывая построить на блокчейне систему администрирования индивидуального пенсионного капитала.

В конце 2017 года о внедрении технологии в московские системы госуправления сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Тот же ВЭБ реализует блокчейн-проекты с Росреестром, Роспатентом, АИЖК и даже создал Центр компетенций блокчейн и цифровой трансформации. Этот центр стал участником мирового центра развития блокчейн-технологий - независимой ассоциации Crypto Valley. Специалисты из России здесь будут обмениваться опытом со своими зарубежными коллегами, в частности, в области регулирования своей криптоэкономики. Также рассматриваются варианты сотрудничества между экспертными командами России и других стран, в частности, Швейцарии.

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Основной смысл технологии - централизованное доверие, поясняет Достов. А вот ускорение проведения транзакций блокчейн не может дать в принципе, так как в сегодняшнем виде это медленная и энергоемкая технология. По словам эксперта, блокчейн может "выстрелить" там, где центральные институты не пользуются доверием.

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