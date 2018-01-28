Прошедшая неделя не принесла неожиданностей. Информационный фон в норме. Судя по всему кандидаты решили отложить яркие ходы на последний месяц кампании. Не видят интриг и социологи. В электоральных рейтингах ФОМ все без изменений - лидеры остаются при своих, новичков избиратель упорно не замечает.

Рутинность переходного периода от этапа сбора подписей до начала активной агитации вполне естественна и даже технологична. Почти все, от кого требовалось, уже собрали необходимое количество автографов в свою поддержку. Проверка качества подписных листов в штабах подходит к концу, и на наступившей неделе все займутся сдачей их в ЦИК. Лишь Владимир Михайлов отстает. Впрочем, о том, что ему будет тяжело выполнить жесткие требования закона, говорили с самого начала.

Поездки кандидатов по регионам остаются самыми заметными событиями. Но и в Москве, если хорошо поискать, находится достаточно поводов для сигналов избирателям.

Наиболее сильный резонанс вызвал визит Владимира Путина в Башкортостан и Татарстан: и потому что это было посещение национальных республик, и потому что поднималось множество вопросов - от проблем молодежи до поддержки авиационной промышленности. Заметным событием стало посещение президентом музея Владимира Высоцкого. Поэт остается авторитетной фигурой для всех поколений избирателей, и дань уважения к нему со стороны главы государства воспринимается позитивно.

Ксения Собчак запомнилась поездками в Грозный, где провела одиночный пикет в защиту Оюба Титиева, и во Владимир, где высказала ожидаемые претензии в связи с небольшим количеством женщин во власти. Для Собчак это важный тезис, но в ее исполнении он не воспринимается избирателями серьезно. Очевиден провал штаба в истории с планируемой поездкой Собчак в Вашингтон. Зачем покидать страну в разгар кампании? Рассказывать об авторитаризме в России? Глуповато. Агитировать избирателей, проживающих по ту сторону океана? Неэффективно. Да и при чем тогда встречи с различными специалистами по борьбе с Россией. Попытка сигнализировать российской аудитории о своих связях и возможностях США? Для девушки из высшего общества, может, и подойдет. Для кандидата в президенты придаст неприятный привкус.

Поездки кандидатов по регионам остаются самыми заметными событиями

Решил сфокусироваться на своей профильной аудитории Борис Титов. Предложение о снижении страховых взносов и идея "умной налоговой реформы" относятся к приоритетным для предпринимателей. Впрочем, кандидат от среднего и малого бизнеса не забывает и левый электорат - его идея об увеличении НДФЛ до 25 процентов при зарплате более 1 млн рублей выглядит как сигнал для этой части избирателей.

Грудинин, которого сторонники сначала пытались записывать чуть ли не в конкуренты Путину, резко сбавил темп. Событий с его участием достаточно, но выхлоп слабый. Замена содержания бойкими лозунгами не впечатляет электорат. Попытки разыграть тему "Кремль боится Грудинина" настолько бездарны по исполнению, что в них не верят даже сами профессиональные пропагандисты КПРФ. Новые форматы - как, например, канал кандидата на YouTubе с жесткой критикой телевидения - выглядят вполне здраво, но явно запаздывают.

Потеряли темп Явлинский и Жириновский. Владимир Вольфович как и раньше эффективно использует думскую площадку, но уже без прежней страсти. Многие надеются, что вот-вот вернется прежний Жириновский. Может быть, дебаты придадут ему новых сил. От Явлинского уже ничего не ждут. Единственное, чем запомнился на неделе Григорий Алексеевич, это появлением в оригинальном виде - с бородой. Новый образ в развитие новых идей, вполне работающий прием визуального усиления. При отсутствии свежих мыслей привлекающий интерес к своей персоне лишь бородой выглядит как соответствующий анекдот.

Попытки Навального провести уличные акции в поддержку т.н. "электоральной забастовки" провалились. Власть не может не расценивать призывы к участию к несанкционированным акциям как провокации. Тем более когда оппозиционный блогер вновь пытается отмобилизовать подростков.

Участие в выборах как можно большего количества избирателей действительно важно для власти, но в отличие от оппонентов она предпочитает действовать более креативно. Вовлекаются все новые, порой неожиданные агитаторы за явку. Например, о готовности подключиться к кампании в поддержку выборов заявили представители московского бизнеса, а легендарный ресторатор Аркадий Новиков прямо выступил с призывом принять участие в голосовании.

Должна сыграть свою мобилизующую роль и тема обновления власти после выборов

Уже не напрямую, но все же должна сыграть свою мобилизующую роль и тема обновления власти после выборов. Здесь тоже есть интересные проекты. Наибольшее внимание власти уделяют конкурсу "Лидеры России", инициированному администрацией президента и патронируемому лично Сергеем Кириенко. На неделе завершился этап полуфиналов, и в начале февраля 300 молодых людей примут участие в финале.

Наступившая неделя кампании будет более насыщенной событиями. Нас ожидает волна патриотической мобилизации: по стране пройдут митинги, приуроченные к 75-й годовщине победы в Сталинградской битве. Кандидаты начнут сдавать подписи. Но, пожалуй, самое интересное предстоит в самом начале - все ждут от выборов креативной реакции на новый пакет американских санкций, который будет объявлен 29 января. Смогут ли кандидаты найти нужные смыслы и интонации, чтобы отличиться от конкурентов, - вот в чем вопрос. В нынешней ситуации избирателю кажутся важными любые нюансы.