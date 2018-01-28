Что помогло Земану вновь победить на выборах президента Чехии

Нынешний хозяин Пражского Града останется главой государства на следующие пять лет. Такова воля избирателей, которые во втором туре президентских выборов отдали предпочтение 73-летнему патриарху чешской политики.

Хотя, напомню, все последние социологические опросы предрекали победу как раз его сопернику 68-летнему профессору Йиржи Драгошу. Пять из семи кандидатов на президентский пост, проигравших в первом туре, призвали своих сторонников отдать голоса именно за бывшего главу чешской Академии наук. Ставки у букмекеров также однозначно предрекали поражение президенту.

Известный в Европе профессор-химик, автор множества запатентованных изобретений, интеллигентный и предсказуемый Драгош должен был, как считали инициаторы его выдвижения, стать альтернативой брутальному и никак не вписывающему в принятые рамки Земану.

Однако избиратели рассудили по-иному. Счет, хотя и "не в одни ворота", но бесспорно в пользу действующего президента: 51,36% - у него, 48,63% - у Драгоша. Профессор, еще не дожидаясь окончательного подсчета, поздравил с победой конкурента, пожелал ему крепкого здоровья и пообещал, что отныне не уйдет из общественной жизни.

Надо сказать, что борьба на финишной прямой была очень напряженной. Оба кандидата постарались мобилизовать все ресурсы, использовать все предусмотренные законом возможности. Драгош значительное время посвятил встречам в регионах, где как раз всегда были сильны позиции его конкурента. Земан четырежды обращался к гражданам страны с телеэкрана. Две очные теледуэли претендентов собирали у экранов рекордные по численности аудитории. Возможно, именно эти дебаты во многом и сказались на итогах голосования. Хотя есть и другая точка зрения: президента в последний момент поддержали те, кому пришлась явно не по душе активная антиземановская компания, развернутая в местных СМИ.

Я помню, как отвечая на мой вопрос, что помогло ему победить сильного конкурента пять лет назад, Земан ответил:

- Мне помогло то, что чехи не доверяют журналистам. Это идет еще с коммунистических времен. У нас говорят так: в газетах и журналах присутствуют три вида информации. Правильная - это дата выхода газеты. Вероятная - это прогноз погоды. Вся остальная - ошибочная.

Если первая очная дуэль двух кандидатов, состоявшаяся на канале "Прима", по формату больше напоминала шоу, то вторая - на общественном Чешском ТВ - оказалась настоящей битвой, в ходе которой кандидаты высказывались по многим самым острым проблемам, волнующим граждан республики. И по оценкам экспертов, Земан на обеих площадках превзошел своего визави.

Сам он, фактически объясняя это, заметил, что Драгошу явно не хватает политического опыта, он "начинающий политик". Это правда: профессор девять лет возглавлял Академию и даже, как говорят, преуспел на этом поприще, например, спас ее от неразумного реформирования, успешно противостоял урезанию ее бюджета. Но все же рядом с политическим тяжеловесом Земаном, который в свое время прошел горнило парламентских битв, руководил правительством, а последние пять лет был президентом, химик не выглядел убедительным.

Если Драгош прошел весь предвыборный марафон под лозунгом "Приличие - на Град", то есть, по сути, обещал своим избирателем, что, став главой государства, он поведет себя в соответствии с писаными и неписаными правилами для европолитиков, то Земан, напротив, ничуть не изменил привычному имиджу, вгоняя в краску и министров, и журналистов, прибегая к крепким выражениям по разным поводам и даже без оных.

Всенародно избранный - не значит всенародно любимый. По сути дела, Чехия сейчас расколота на два примерно равных лагеря. Причем граница проходит вовсе не по отношению к тому, каких этических правил должен придерживаться глава государства. Оба кандидата однозначные сторонники евроинтеграции, ни тот, ни другой ничего не имеют против членства Чехии в НАТО, нет у них особых разногласий и по большинству других фундаментальных вопросов. Тогда почему избиратель предпочел Земана? Думается, ответ таков: живущие в самом сердце Европы чехи извлекли хорошие уроки из своего исторического опыта и теперь болезненно не хотят потери своей национальной идентичности, изо всех сил стремятся сохранить свою самобытность, культуру, независимость.

Милош Земан, категорически отвергающий всякие понукания, идущие из Брюсселя и Вашингтона, циничный прагматик, любитель местного пива и сливовицы, последовательный противник заигрывания с радикальными исламистами и миграционных квот, сторонник отмены антироссийских санкций, он, как верно заметил один эксперт, "воплощает в себе чешский национальный характер".

А в эпоху глобализации это, согласитесь, дорогого стоит. Тут секрет его магии.

Кстати, и по итогам состоявшихся осенью парламентских выборов можно судить о том же: лучшие результаты у тех партий и движений, которые провозгласили курс на максимальное сбережение суверенитета.

Да, в Чехии, как и в большинстве других соседних стран, функции президента сильно ограничены конституцией, здесь гораздо больше властных полномочий имеет глава правительства. Но Милош Земан, заняв пять лет назад Пражский Град, вовсе не согласился с ролью этакого "отца нации", доброго дедушки-президента. Даже свои небольшие возможности он использовал так напористо, что постоянно раздражал политических оппонентов, зато плодил союзников среди обыкновенных обывателей. Чего стоит его последний визит в Россию, когда глава государства в пору яростных нападок на нашу страну, попыток полностью ее изолировать, привез с собой десант из двух сотен чешских предпринимателей, пообещал настоящий прорыв в наших взаимовыгодных экономических связях.

Интересно, что эти выборы обошлись без ставших уже привычными обвинений Москвы, которая, якобы, по всему миру влияет на результаты голосования. Профессор Драгош, правда, заикнулся однажды на сей счет, вспомнив недавнее голосование в парламент, однако его оппонент тут же жестко отреагировал: "Моя администрация сделала запросы руководителям всех трех чешских спецслужб, и все они опровергли подобные утверждения".

В субботу, выступая сразу после победы, явно уставший и взволнованный президент особо отметил, что если пять лет назад за него проголосовали 2,8 млн граждан Чехии, то теперь их стало на сто тысяч больше. "Так что я иду на следующие пять лет с еще более усиленным мандатом и обещаю не разочаровывать в своей деятельности граждан Чешской Республики", - подчеркнул он.

Второй тур выборов прошел без явных эксцессов. В голосовании приняли участие более 66 процентов зарегистрированных избирателей - самый высокий показатель за последние двадцать лет.

Инаугурация президента состоится 8 марта.

Справка "РГ"

Милош Земан родился в 1944 году в чешском городе Колин. Имеет высшее экономическое образование. В 1968-м вступил в компартию, однако спустя два года был исключен за несогласие с вводом войск Варшавского договора. Принял активное участие в "бархатной революции", после чего начал активно участвовать в политике. Был председателем социал-демократической партии, возглавлял парламент. В 1998 году становится премьер-министром. Затем, проиграв в 2003-м президентские выборы Вацлаву Клаусу, надолго отходит от политики. 8 марта 2013 года стал третьим президентом Чешской Республики - это были первые прямые выборы главы государства.