Богатые люди смогут учреждать наследственные фонды для управления своим имуществом. Эксперты не исключают появления в перспективе даже российского аналога Нобелевской премии: правовые механизмы для этого будут созданы.

После смерти богатого человека его деньги будут не лежать под замком, а работать на благо. Фото: Reuters

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, детально прописывающий действия нотариуса при наличии в завещании условия о создании наследственного фонда. Новая процедура заработает 1 сентября этого года.

"Наследственный фонд - это способ управления тем имуществом, бизнесом, капиталом, которые остаются после смерти наследодателя", рассказал в свое время "Российской газете" председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, один из инициаторов нынешнего проекта.

Предложение, конечно, актуально для не просто для богатых, а очень богатых людей. Владельцев успешных компаний, капитанов бизнеса. Но в том, чтобы после их смерти предприятия не пошли на ветер, заинтересованы и простые люди, сотрудники компаний, и государство в целом.

Более того, наследственный фонд может быть прямо нацелен на решение каких-то общественных задач: поддержку спорта, помощь науке, благотворительные проекты и прочее.

Решение ввести у нас институт наследственных фондов уже принято. Соответствующие поправки были внесены в Гражданский кодекс еще в прошлом году и вступают в силу осенью.

Но для того чтобы система наследственных фондов эффективно заработала, необходимо внести изменения в ряд законов. Это и предлагает сделать проект, внесенный сейчас в Госдуму. Например, инициатива подробно прописывает, что должен делать нотариус.

В частности, в Основы законодательства о нотариате вносится норма, обязывающая всякого нотариуса, ведущего наследственное дело, произвести поиск сведений о возможных завещаниях наследодателя путем проверки единой информационной системы нотариата.

После смерти человека нотариус проверит по единой базе, не оставлял ли человек и других завещаний

Возможно, человек когда-то оставил и другие завещания. Все есть в системе нотариата, ничего не потеряется. Содержание завещания будет устанавливаться нотариусом на основании электронного образа такого завещания, хранящегося в реестре нотариальных действий единой информационной системы нотариата. Обнаружив завещание, условия которого предусматривают создание наследственного фонда, нотариус будет обязан направить предложения войти в руководство фонда лицам, которые в силу завещания должны войти в состав коллегиальных органов фонда. Проще говоря, письма от нотариуса получат все, на кого указал сам завещатель.

"Наследственный фонд будет создаваться и функционировать после смерти гражданина-наследодателя и в соответствии с теми условиями, которые он сам определит, - пояснял Павел Крашенинников. - Решение об учреждении фонда оформляется гражданином при составлении завещания".

После смерти гражданина нотариус в течение 3 дней с момента открытия наследственного дела направляет в уполномоченный государственный орган заявление о регистрации наследственного фонда. К заявлению он прикладывает то самое решение наследодателя об учреждении фонда, где указаны все условия.

В проекте прописаны и действия нотариуса в случае, если указанные лица вдруг откажутся вступить в дело. Управление фондом должно осуществляться бессрочно или в течение определенного срока в соответствии с условиями, указанными учредителем. Имущество фонда может пополняться в ходе осуществления фондом своей деятельности.

"Из имущества или из доходов будут производиться выплаты тем лицам, которые были указаны учредителем в завещании, - сказал Павел Крашенинников. - Это могут быть члены семьи наследодателя, различные организации или граждане, не являющиеся наследниками умершего. Таким образом, наследодатель обеспечивает финансовую поддержку определенных лиц даже после своей смерти. Кроме того, устанавливается возможность делать выплаты и другим лицам, которые будут определяться попечительским или иным советом фонда. Это позволит реализовать волю умершего по осуществлению благотворительности. Например, по поддержке одаренных детей, выдающихся ученых, спортсменов. По аналогии с зарубежными благотворительными фондами".

В беседе с корреспондентом "РГ" адвокат Вячеслав Голенев не сомневается, что богатые люди будут активно пользоваться правом создавать наследственные фонды, в том числе в благотворительных целях. Он не исключил в перспективе появления в России значимых премий по типу Нобелевской. Но важно, что наследственные фонды смогут защитить успешные компании от наследственных скандалов, когда наследники будут делить бизнес и ненароком угробят его. Или просто к власти в компании придут некомпетентные дети успешных бизнесменов. Между тем многие люди, достигшие высот, желают, чтобы созданное ими дело жило и после их смерти.

За счет доходов фонда по воле завещателя могут назначаться выплаты, например, одаренным детям

"Наследственный фонд - хорошая альтернатива трастам, созданным по англосаксонскому праву в офшорных юрисдикциях, и другим контролируемым иностранным компаниям, для российских предпринимателей, - сказал он. - Как с точки зрения юридической защищенности : снижение рисков раздробления имущественной массы наследодателя из-за семейно-наследственных конфликтов, невозможность изменения устава наследственного фонда после смерти гражданина-наследодателя. Так и удобной формой организации управления бизнесом после смерти наследодателя".