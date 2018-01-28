Экс-президента Южной Кореи вызовут на допрос после Олимпиады-2018

Бывший президент Южной Кореи Ли Мен Бак будет вызван на допрос в прокуратуру по делу о коррупции после окончания Олимпиады в Пхенчхане. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на источники в прокуратуре.

Как и предсказывали многие политологи и эксперты, следователи прокуратуры вплотную подобрались к экс-президенту Ли Мен Баку. Вслед за вызовом и арестом ряда ближайших соратников Ли стало очевидно, что допрос экс-президента - дело времени.

По информации сразу нескольких изданий Южной Кореи, которые ссылаются на источники, близкие к расследованию, в прокуратуре решили, что вызывать на допрос Ли до Олимпиады будет сложно с учетом происходящего в стране в это время. Потому его вызовут на допрос после окончания Олимпийских игр в Пхенчхане, примерно в начале марта.

Источники отмечают, что следователи хотят допросить Ли Мен Бака сразу по трем делам - о ситуации вокруг одной из компаний, по делу о коррупционных схемах, которые существовали при Ли Мен Баке и Пак Кын Хе, о вмешательстве спецслужб во внутреннюю политику. Ранее следователи получили показания, что Национальная разведывательная служба Кореи тайно передавала в администрацию президента деньги, которые были выделены на "спецрасходы НРС". Эти средства не требуют финансовой отчетности, чем и воспользовалась спецслужба, лоббируя свои интересы. Кроме того, есть подозрения, что реальным владельцем одной из компаний Кореи является Ли Мен Бак, а эта фирма ранее получила ряд незаконных преференций.

Учитывая, что экс-президенту Пак Кын Хе по делу о коррупции уже предъявлены официальные объявления, то высока вероятность, что и Ли Мен Бак очень быстро из свидетелей будет переведен в разряд подозреваемых. Ряд его ближайших помощников и экс-директор НРС уже арестованы.

Сам Ли Мен Бак недавно заявил, что считает расследование местью со стороны своих политических противников, которые сейчас находятся у власти. Нынешний президент Мун Чжэ Ин был начальником администрации президента и личным другом другого бывшего лидера Кореи - Но Му Хена. Либералы Но и Мун принадлежат к противостоящему консерваторам Ли Мен Баку и Пак Кын Хе лагерю. Когда Ли пришел к власти, то в отношении Но началось расследование. Но Мун Хен покончил с собой, когда его решили допросить в прокуратуре. По мнению Ли, ему мстят за это. Либералы категорически опровергают эти обвинения Ли.

Отметим, что по поводу Ли Мен Бака уже давно были подозрения в коррупции, но все попытки довести дело до суда провалились. По мнению политологов, это объясняется тем, что у власти все это время находилась Пак Кын Хе. Личные отношения между Пак и Ли хотя и далеки от идеальных, но они представляют один и тот же лагерь, а потому следователи при Пак Кын Хе не особо усердствовали. Все изменилось после импичмента Пак Кын Хе и победы Мун Чжэ Ина.

Все идет к тому, чтобы Южная Корея продолжила свою политическую традицию, когда подавляющее большинство ее президентов отправлялось в тюрьму после правления или смещались досрочно с поста.