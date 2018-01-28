Израиль возмущен запретом Варшавы на слова об участии поляков в Холокосте

В Израиле возмущены тем фактом, что нижняя палата польского парламента (сейм) одобрила законопроект, предлагающий ввести уголовное наказание для тех, кто станет обвинять поляков в пособничестве нацистам во время Второй мировой войны.

В частности, закон об Институте национальной памяти включает положения, дающие возможность осудить на срок до трех лет лиц, использующих выражения вроде "польские лагеря смерти", а также другие высказывания, которые могут быть истолкованы как признание того, что часть поляков сотрудничала с нацистами во время войны.

Свое несогласие с этим документом уже выразили премьер-министр Израиля, президент, а также внешнеполитическое ведомство страны. А лидер израильской оппозиции в кнессете, председатель левоцентристской партии "Авода" Ицхак Герцог выступил с требованием отозвать из Варшавы посла государства Израиль.

"Такой закон с нашей точки зрения недопустим, и я требую от властей отозвать для консультаций посла в Польской республике", - заявил Герцог.

Экс-глава МИД Израиля, один из лидеров левоцентристского "Сионистского блока" Ципи Ливни также отметила, что рассматриваемый Варшавой закон "не изменит прошлого, но опасен для будущего". По ее словам, данный документ - это попытка отрицания исторических фактов.

Лидер израильской левой партии "Еш Атид" Яир Лапид также заявил в Twitter, что осуждает рассматриваемый сеймом закон. "Польские лагеря смерти существовали, и никакой закон не сотрет память об этом", - написал он.

Помимо осуждения причастности Польши к Холокосту, рассматриваемый сеймом законопроект предлагает ввести наказание за пропаганду бандеровской идеологии, а также - за отрицание факта Волынской резни, которая была устроена украинскими националистами в отношении поляков в годы Второй Мировой войны.