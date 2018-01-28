Израиль возмущен запретом Варшавы на слова об участии поляков в Холокосте

Новости

Суд Испании запретил Пучдемону вновь возглавить Каталонию 10:50
Заключивших однополый брак россиян оштрафуют за порчу паспортов 10:46
Сооснователь Apple Стив Возняк избавился от биткоинов 10:30
Видео: Овечкин забил шайбу с рекордной скоростью в шоу Матча звезд НХЛ 10:16
Российский лыжник умер во время марафона в США 10:15
Большинство украинцев призналось в готовности уехать на заработки в РФ 10:01
Авиация временно прекратила поиски пропавшего судна "Восток" 09:52
Экс-президента Южной Кореи вызовут на допрос после Олимпиады-2018 09:32
В Приамурье получил ранение военнослужащий 09:18
В Гонконге найдена бомба времен Второй мировой войны 08:27
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме под Волгоградом 07:56
СК возбудил дело по факту пожара в якутской котельной 07:55
В Омске СК возбудил дело о гибели пяти жильцов общежития 07:50
В Якутии пьяный отец выбросил из окна 10-месячного ребенка 07:41
Число заболевших в хабаровской гимназии увеличилось до 106 человек 07:04
Starbucks не откроют кофейни на Украине 06:45
Трамп получил приглашение совершить два визита в Британию от Мэй 06:19
Под Омском при пожаре в общежитии погибли пять человек 06:13
Эпидемия гриппа унесла жизни 37 детей в США 05:46
Один человек погиб при возгорании вагона на станции в Уссурийске 05:42
В Эквадоре ввели режим ЧП из-за взрыва 05:14
Ушел из жизни известный журналист Борис Резник 05:04
Трамп пересмотрит решение о выходе из Парижского соглашения 04:36
Два самолета возобновили поиски пропавшего судна "Восток" 04:17
Один человек пострадал при взрыве котельной в Якутии 04:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Тест: Когда не нужно вызывать ГИБДД?
Тест: Когда не нужно вызывать ГИБДД?
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
28.01.2018 10:38
Рубрика: В мире

Израиль возмущен запретом Варшавы на слова об участии поляков в Холокосте

Текст: Константин Волков
В Израиле возмущены тем фактом, что нижняя палата польского парламента (сейм) одобрила законопроект, предлагающий ввести уголовное наказание для тех, кто станет обвинять поляков в пособничестве нацистам во время Второй мировой войны.

В частности, закон об Институте национальной памяти включает положения, дающие возможность осудить на срок до трех лет лиц, использующих выражения вроде "польские лагеря смерти", а также другие высказывания, которые могут быть истолкованы как признание того, что часть поляков сотрудничала с нацистами во время войны.

В Польше принят закон о запрете пропаганды "бандеровской идеологии"

Свое несогласие с этим документом уже выразили премьер-министр Израиля, президент, а также внешнеполитическое ведомство страны. А лидер израильской оппозиции в кнессете, председатель левоцентристской партии "Авода" Ицхак Герцог выступил с требованием отозвать из Варшавы посла государства Израиль.

"Такой закон с нашей точки зрения недопустим, и я требую от властей отозвать для консультаций посла в Польской республике", - заявил Герцог.

Экс-глава МИД Израиля, один из лидеров левоцентристского "Сионистского блока" Ципи Ливни также отметила, что рассматриваемый Варшавой закон "не изменит прошлого, но опасен для будущего". По ее словам, данный документ - это попытка отрицания исторических фактов.

Израиль констатировал усиление антисемитизма на Украине

Лидер израильской левой партии "Еш Атид" Яир Лапид также заявил в Twitter, что осуждает рассматриваемый сеймом закон. "Польские лагеря смерти существовали, и никакой закон не сотрет память об этом", - написал он.

Помимо осуждения причастности Польши к Холокосту, рассматриваемый сеймом законопроект предлагает ввести наказание за пропаганду бандеровской идеологии, а также - за отрицание факта Волынской резни, которая была устроена украинскими националистами в отношении поляков в годы Второй Мировой войны.

Главное сегодня

Израиль возмущен запретом Варшавы на слова об участии поляков в Холокосте
Заключивших однополый брак россиян оштрафуют за порчу паспортов
Большинство украинцев призналось в готовности уехать на заработки в РФ
Трамп пересмотрит решение о выходе из Парижского соглашения
Число жертв взрыва в Кабуле достигло почти 100 человек