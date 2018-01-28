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28.01.2018 19:45
Рубрика: Власть

Будем на связи

Кабмин выделит 12,5 миллиарда рублей на устранение цифрового неравенства
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск №7481 (18)
Правительство направит в этом году 12,5 миллиарда рублей для дальнейшего расширения услуг связи по стране, особенно в ее труднодоступных районах.

Развитие услуг связи обсуждали в пятницу на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. До сих пор для России остается актуальной проблема так называемого цифрового неравенства между регионами и территориями. За последние три года из средств резерва универсального обслуживания, куда операторы отчисляют часть своих доходов, современной связью обеспечили более 5 тысяч населенных пунктов. "Работа должна быть продолжена, особенно в труднодоступных и приграничных районах, - подчеркнул председатель правительства. - В этом году на эти цели в бюджете предусмотрено 12,5 миллиарда рублей".

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Дмитрий Медведев призвал готовиться к появлению 5G-сетей в РФ

Продолжается подключение к широкополосному Интернету государственных и муниципальных организаций. В 2017 году понадобилось 2 миллиарда рублей, чтобы создать 3 тысячи точек подключения. "До конца года предстоит создать еще существенно больше, - указал премьер. - Все это позволит использовать возможности телемедицины, а стало быть, предоставить людям более современное и эффективное лечение, причем вне зависимости от того, где находится пациент, где находится больница. Это, конечно, очень важно с учетом масштабов нашего государства".

Закрывая пробелы в карте покрытия страны современной связью, правительство не забывает, что время не стоит на месте. Процессы цифровизации экономики непосредственно коснулись и этой отрасли.

В ближайшие несколько лет предстоит сделать новый шаг в сфере мобильной связи, поскольку весь мир находится на пороге внедрения сетей пятого поколения (5G). В следующем году ожидается утверждение радиочастот и международных стандартов. "В России некоторые компании также пытаются тестировать эту технологию. К 2020 году, по всей вероятности, картина будет уже абсолютно ясной. Значит, нужно задуматься уже сегодня о частотном диапазоне, который предстоит выделить для запуска сетей пятого поколения", - сказал Дмитрий Медведев.

"В целом в успехе цифровизации, безусловно, заинтересованы и государство, и бизнес, а в конечном счете от успехов нашей цифровой программы выиграют люди, граждане нашего государства. Поэтому мы будем действовать последовательно, решения должны быть гибкими", - заключил премьер.

Между тем

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2018 году пробной переписи населения. Пробная перепись пройдет с 1 по 31 октября 2018 года, охват населения составит около 550 тыс. человек на 10 территориях. В эту "десятку" вошли Эльбрусский район Кабардино-Балкарии, муниципальный район "Хангаласский улус" в Якутии, Алеутский район Камчатского края, городской округ Минусинск Красноярского края, Нижнеудинский и Катангский районы Иркутской области, Великий Новгород, поселок городского типа Южно-Курильск муниципального образования "Южно-Курильский городской округ" Сахалинской области, район Свиблово Северо-Восточного административного округа Москвы, муниципальный округ Княжево в Санкт-Петербурге.

Пробные мероприятия станут одним из этапов подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года, в рамках которых проведут отработку программно-методологических, организационных и технологических нюансов по сбору информации.

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