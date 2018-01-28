Те, кто сегодня покупает товары через Интернет, как оказалось, законодательно совершенно не защищены от онлайн-мошенников. Им могут безнаказанно продать подделку или вовсе взять деньги и не выполнить заказ. А то и еще хуже - украсть персональные данные и реквизиты банковской карточки.

В Законе "О защите прав потребителей" нет детальной "инструкции" по интернет-торговле. Этой лазейкой пользуются мошенники. И создают поддельные сайты, через которые обманывают граждан, продавая им контрафакт.

Сегодня в сети есть "живые" организации, к которым покупатель может обратиться с претензией по поводу проданной продукции. И здесь уже все зависит от ответственности самих продавцов. Дорога репутация - помогут. Открылись ненадолго - спустят на тормозах.

Но есть в Интернете и сайты-двойники вполне добропорядочных онлайн-магазинов. А также продавцы, у которых, кроме сайта, ничего нет. И здесь концов уже не найти, отметил руководитель Общества по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов. Такие недобросовестные компании скрывают свои реквизиты. "В целом 40 процентов интернет-магазинов имеют нарушения и 10 процентов скрывают свои реквизиты. И могут продавать все, что угодно, но им за это ничего не будет", - сказал он.

Выходом может стать создание реестра товарных знаков для борьбы с их нелегальным использованием при регистрации доменных имен, считает глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров. Выиграют и компании, и потребители. Он настаивает, что ни одно новое доменное имя не должно содержать в себе даже часть зарегистрированного товарного знака, если на это нет разрешения правообладателя. Но тут возникает другая проблема - сегодня только 1,2 процента названий сайтов зарегистрированы как товарные знаки.

40 процентов интернет-магазинов имеют нарушения, а 10 процентов скрывают свои реквизиты

Сейчас на защите Роспатента стоит 600 тысяч товарных знаков. 76 тысяч их, по статистике, совпадают с названиями сайтов. А доменных имен в Рунете (.рф и .ru) более шести миллионов, отметил глава Роспатента Григорий Ивлиев. А с 28 февраля вводится международная система регистрации промобразцов. Многие, например, модельеры, не горят желанием выходить на рынок в России, так как пока на нем довольно много контрафакта продается через Интернет.

Для защиты доменного имени надо обращаться в Роспатент, сказал Ивлиев. Речь идет о ситуациях, когда сайт очень популярен, и кто-то хочет воспользоваться чужой славой и регистрирует товарную марку с названием сайта. Если сайт существует давно, то правда на стороне его владельца и регистрация торговой марки будет аннулирована. Ежегодно в России происходит более тысячи обжалований, отметил Ивлиев.

Может помочь исправить ситуацию досудебная блокировка товарного знака и промышленного образца в Интернете. Ведь пока суд да дело, недобросовестный предприниматель продолжит вводить в заблуждение и отнимать доход у добропорядочной компании. Стоит даже принять антипиратской пакет законов по промышленной собственности, считает Ивлиев. Роспатент прогнозирует в ближайшее время краткое увеличение этого вида защиты собственности. Регистрация страниц в Интернет как промышленных образцов - эффективная защита, считает он.

В 2017 году на 26 процентов увеличилась подача заявок в Роспатент по промобразцам. "В скором времени будет реестр патентов на 3D-печать и защита авторских прав по цифровым формам", - пообещал Ивлиев. Замглавы управления "К" БСТМ МВД России Евгений Михалев оценивает эту работу позитивно, но полагает, что параллельно следует ужесточить ответственность за весь спектр компьютерных преступлений.