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28.01.2018 20:48
Рубрика: Экономика

Никто ничем не рискует

Как именно страховщики ущемляют права клиентов
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск №7481 (18)
В большинстве случаев страховые компании не дают будущему клиенту договор или полис страхования для его изучения перед подписанием. Порой отказ потребителя от страховки влечет за собой отказ банка в выдаче кредита или серьезный рост его стоимости. Но самое странное, что в страховые договоры, без которых заемщик иногда не может обойтись, включают условия, ущемляющие права беременных женщин, ВИЧ-инфицированных и онкобольных.

Такие проблемы выявил мониторинг защиты прав потребителей на рынке коммерческих страховых услуг. Его провела Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) вместе с Consumers International по заказу минфина в рамках национальной программы повышения финграмотности в РФ. Эксперты изучали правила и условия страхования жизни и здоровья заемщика, от несчастных случаев, от потери нетрудоспособности, по каско.

Фото: Данила Шостак / ТАСС
ВС определил случаи, когда страховка становится недействительной

Больше всего внимание правозащитников привлекли следующие случаи. Например, женщина берет кредит на новое жилье, заключает договор страхования жизни, чтобы снизить ставку по ипотеке. Через какое-то время она, будучи здоровой, беременеет, но во время родов ей делают кесарево сечение и она умирает. Семья в этом случае не получает выплату, так как в типовом договоре написано, что "события, наступившие в результате беременности, родов, лечения любых осложнений при беременности и родах" не признаются страховыми случаями.

Председатель правления КонфОП Дмитрий Янин увидел в этом дискриминацию заемщиц по половому признаку, сообщив, что подобные условия - общее место в типовых договорах страховщиков. Схожие исключения компании указывают в отношении ВИЧ-инфицированных, больных СПИДом, людей с онкозаболеваниями, туберкулезом, инвалидов I и II групп. Это объяснимо, если компания может предоставить отдельный договор, например для онкобольного, учитывающий индивидуальные риски. Неясно только, почему компания имеет право отказывать в страховых выплатах социально уязвимым слоям населения, если спецдоговоры она вообще не предоставляет.

В некоторых случаях исключений так много, что для получения ипотечного кредита нужно быть идеально здоровым, заметил Янин, но зачем тогда оформлять договор страхования, если любая серьезная болезнь не предполагает страховую выплату? В этом случае речь идет о навязывании услуги. Замдиректора департамента страхового рынка Банка России Светлана Никитина пообещала разобрать подобные случаи, предварительно оценив их как неправомерные.

Если что-то случилось со здоровьем, надо сообщить об этом страховщику, тогда шанс на выплаты выше

Одной из причин отказа в выплате может послужить не только нечестность страховщика, но и неграмотность страхователя. Так, в случае, если заемщица забеременела, заразилась ВИЧ или произошло еще что-то, повлиявшее на ее/его трудоспособность, необходимо сразу сообщить об этом в страховую компанию, которая чаще всего просто пересчитает стоимость договора с добавлением новых условий, говорит директор департамента развития имущественного страхования физлиц Всероссийского союза страховщиков Андрей Знаменский. По словам Никитиной, большинство недочетов в правилах страхования нивелируют базовые стандарты страховой деятельности, которые примут в середине года.

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