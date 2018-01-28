Канадец выиграл 19 миллионов долларов в лотерею, сообщает ТАСС.

По данным ассоциации Atlantic Lottery, победитель лотереи "6 из 49" выиграл 23 миллиона канадских долларов (около 19 млн долларов США). Еще один участник получил утешительный приз в размере миллиона канадских долларов (810 тысяч долларов США). На данный момент неизвестно, в каких городах проживают победители.

Согласно правилам, для получения приза участникам необходимо предоставить выигрышный билет, а имена победителей становятся достоянием общественности.