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28.01.2018 19:43
Рубрика: Власть

Счета в пользу плательщика

КС РФ разъяснил порядок наложения штрафов за неуплату страховых взносов
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск №7481 (18)
Конституционный суд РФ разъяснил правила наложения штрафов на нарушителей законодательства в сфере уплаты страховых взносов. Как следует из решения судей, если в каком-то случае могут действовать старая и новая нормы закона, применять следует более мягкое наказание.

За разъяснениями в высшую юридическую инстанцию страны обратился Арбитражный суд Москвы, в производстве которого находится дело некой фирмы из Псковской области. Компания была оштрафована за непредставление в установленный срок определенной информации, но к моменту наложения штрафа регулирование подобных вопросов законодатель перенес в Налоговый кодекс РФ.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
КС РФ обязал арбитражные суды проверять нормативные акты

- Произошла ситуация, когда плательщик страховых взносов совершил, по мнению Пенсионного фонда, нарушение законодательства о страховых взносах применительно к обязательствам 2016 года. В этом же году была начата процедура его привлечения к ответственности, - поясняется в запросе Арбитражного суда. - Однако окончательное решение было принято уже в 2017 году, в момент, когда закон, предусматривающий санкцию за вмененное правонарушение, утратил силу.

А новая норма предусматривает более мягкое наказание за то же нарушение. Поэтому, по мнению заявителей, в их случае произошло нарушение принципа равенства перед законом и судом, так как подход Арбитражного суда Псковской области, который рассматривал их дело, позволяет "привлекать лиц, свершивших одно и то же правонарушение, к различной ответственности, и применять различные санкции в зависимости от времени совершения правонарушения".

Изучив обстоятельства дела, судьи КС пришли к выводу, что они не требуют публичного обсуждения, а решение может быть основано на ранее вынесенных правовых позициях суда. Существует статья 54 Конституции РФ, которая гласит, что "если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон".

- Правовая норма, закреплявшая конкретный состав правонарушения, может применяться и после утраты силы законом, ее содержавшим, но только если предусмотренная ею ответственность мягче, чем закрепленная положением, устанавливающим в настоящее время ответственность за то же деяние, или равна ей, - указал КС, - и во всяком случае только в пределах установленного законом срока давности привлечения к ответственности за соответствующее правонарушение.

Если в каком-то случае могут действовать старая и новая нормы закона, то применять следует более мягкое наказание

Таким образом, постановил КС РФ, судам при рассмотрении дел нарушителей процедуры уплаты страховых взносов надлежит руководствоваться той нормой закона, которая предусматривает более мягкое наказание.

Правоприменительные решения по данному делу в отношении фирмы подлежат пересмотру.

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