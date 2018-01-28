Moody's улучшило ожидания по рейтингу России

Международное рейтинговое агентство Moody`s улучшило прогноз по суверенному кредитному рейтингу РФ со "стабильного" на "позитивный".

В заявлении Moody`s говорится, что ключевыми причинами для повышения прогноза стал рост доказательств институциональной силы и тот факт, что экономика РФ хорошо справилась с шоковыми ценами на нефть и с санкциями. Еще одна причина, которую учел Moody`s, - корректировка фискальной политики. При этом рейтинг России агентство подтвердило на уровне Ва1, который считается неинвестиционным.

"Всего за один год прогноз агентства Moody s по рейтингу России поднялся с "негативного" до "позитивного". Сегодня все компании "Большой тройки" едины в позитивном прогнозе по рейтингам нашей страны", - отметил министр финансов Антон Силуанов. Он также выразил надежду, что макроэкономическая стабильность, сложившаяся в экономике благодаря сдержанной бюджетной политике, плавающему курсу рубля и таргетированию инфляции, позволит агентствам в этом году улучшать не только прогнозы, но и сами рейтинги РФ. По мнению Силуанова, все необходимые условия для этого сложились.

Всего за один год прогноз агентства Moody’s по рейтингу России поднялся с "негативного" до "позитивного"

Глава минэкономразвития Максим Орешкин заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что агентства пытаются максимально тянуть с повышением российского рейтинга, но в 2018 году должны поднять его до инвестиционного уровня. "По всем экономическим показателям - особенно учитывая, что и экономика вернулась к росту, и низкая инфляция, и бюджет сейчас выходит в зону профицита, и мы опять начинаем деньги в суверенных фондах накапливать - все показатели как раз говорят за то, чтобы рейтинг был не просто в инвестиционной категории, а даже на несколько позиций повыше", - считает Орешкин.