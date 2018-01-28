Moody's улучшило ожидания по рейтингу России

Новости

Саули Нийнистё набрал 60% голосов на выборах президента Финляндии 22:55
В Москве у метро "Славянский бульвар" расстреляли мужчину 21:50
В Петербурге за сутки эвакуировали восемь ТЦ и два кинотеатра 21:09
Анастасиадис и Малас проходят во второй тур выборов президента Кипра 20:02
GM-АвтоВАЗ просрочил патенты на новую Chevrolet Niva 19:38
На Красной Поляне в Сочи разбился лыжник 19:34
Канадец выиграл 19 миллионов долларов в лотерею 19:25
Жителям трех районов Чечни вернули свет 19:15
На автомойке в США убиты минимум пять человек 19:13
Капитан ФК "Краснодар" летом перейдет в шведский клуб 18:52
Ассанж пообещал 37,5 тысячи долларов за информацию о преступниках 18:30
Названа дата запуска сверхтяжелой ракеты 17:26
Назван фактор, сигнализирующий о развитии рака 17:23
На Рижском направлении произошел сбой из-за грузовика на переезде 17:14
Сборная РФ выиграла медальный зачет чемпионата Европы по санному спорту 17:07
ВМС Турции не пустили корабли Греции к спорным островам в Эгейском море 16:48
В Беларуси разработали "умную" систему для исследования живых клеток 16:28
Россиянка получила титул "Мисс бикини мира - 2018" 16:25
В Ленобласти музей-панораму "Прорыв" открыли для посетителей 16:23
Британская разведка пришла в ярость от заявления министра обороны о РФ 16:21
Стал известен автор текста для "Тотального диктанта" в 2018 году 16:20
Режиссер Мария Саакян скончалась от рака 16:17
В Башкирии в ДТП погибли мать с сыном 15:50
В Подмосковье мужчина с детьми выпрыгнул из окна горящей квартиры 15:30
Под Ярославлем избитая отчимом девочка впала в кому 15:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
28.01.2018 19:53
Рубрика: Экономика

Прогноз по году

Moody's улучшило ожидания по рейтингу России
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск №7481 (18)
Международное рейтинговое агентство Moody`s улучшило прогноз по суверенному кредитному рейтингу РФ со "стабильного" на "позитивный".

В заявлении Moody`s говорится, что ключевыми причинами для повышения прогноза стал рост доказательств институциональной силы и тот факт, что экономика РФ хорошо справилась с шоковыми ценами на нефть и с санкциями. Еще одна причина, которую учел Moody`s, - корректировка фискальной политики. При этом рейтинг России агентство подтвердило на уровне Ва1, который считается неинвестиционным.

Россия улучшила позиции в рейтинге лучших стран мира

"Всего за один год прогноз агентства Moody s по рейтингу России поднялся с "негативного" до "позитивного". Сегодня все компании "Большой тройки" едины в позитивном прогнозе по рейтингам нашей страны", - отметил министр финансов Антон Силуанов. Он также выразил надежду, что макроэкономическая стабильность, сложившаяся в экономике благодаря сдержанной бюджетной политике, плавающему курсу рубля и таргетированию инфляции, позволит агентствам в этом году улучшать не только прогнозы, но и сами рейтинги РФ. По мнению Силуанова, все необходимые условия для этого сложились.

Всего за один год прогноз агентства Moody’s по рейтингу России поднялся с "негативного" до "позитивного"

Глава минэкономразвития Максим Орешкин заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что агентства пытаются максимально тянуть с повышением российского рейтинга, но в 2018 году должны поднять его до инвестиционного уровня. "По всем экономическим показателям - особенно учитывая, что и экономика вернулась к росту, и низкая инфляция, и бюджет сейчас выходит в зону профицита, и мы опять начинаем деньги в суверенных фондах накапливать - все показатели как раз говорят за то, чтобы рейтинг был не просто в инвестиционной категории, а даже на несколько позиций повыше", - считает Орешкин.

Главное сегодня

Британская разведка пришла в ярость от заявления министра обороны о РФ
Режиссер Мария Саакян скончалась от рака
В Совфеде ответили на слова премьера Польши о "российской угрозе"
В Крыму оценили заявление о шансах Украины удержать полуостров
Заключивших однополый брак россиян оштрафуют за порчу паспортов