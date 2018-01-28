Пока криптобиржи пытаются обезопасить себя от мошенников, государства задумываются, как взять под контроль новый стремительно растущий рынок. В мире возможно введение госрегулирования криптовалют, считают эксперты.

Стремительный рост капитализации рынка цифровых денег все больше привлекает к ним мошенников. О новых рисках эксперты предупреждали давно. Очередным подтверждением опасений стала атака неизвестных киберпреступников на одну из крупнейших криптобирж Японии и Азии - Coincheck. Мошенники похитили с ее депозитов токены NEM на сумму около 400 миллионов долларов.

По сообщению портала Cointelegraph, президент фонда NEM Лон Вонг подтвердил, что Coincheck был взломан, и назвал украденные средства "самой большой кражей в мире". Сами представители биржи, по информации Bloomberg, пообещали возместить ущерб клиентам.

Между тем это уже не первый инцидент. Ранее хакеры взломали криптобиржу NiceHash, откуда похитили биткоинов на 68 миллионов долларов. В результате биржи лихорадочно ищут средства защиты от хакеров, а бизнес пытается оценить перспективы криптовалют.

Как стало известно накануне, один из активных участников криптоэкономики - сооснователь корпорации Apple Стив Возняк продал все свои биткоины. Правда, по словам бизнесмена, испугали его не растущие угрозы киберпреступности, а стресс из-за курса криптовалют. "Я не хочу быть одним из тех, кто постоянно следит за ними и только и волнуется о цене. Для меня отсутствие поводов для беспокойства - важная часть счастливой жизни, поэтому я все продал и избавился от них", - приводит слова Возняка Business Insider.

Однако обратить внимание на криптоэкономику в итоге придется и государствам. Пока они лишь примеряют различные механизмы контроля над растущим сектором. Одним из конкретных шагов в этом направлении может стать, например, ограничение на потребление энергии майнерами для производства криптовалют. Идею озвучил Китай. В таких странах, как Китай и Венесуэла, где цены на электроэнергию субсидируются, майнинг более выгоден.

Кстати, в России также электричество может быть неоправданно дешево и потому использовано для майнинга, говорит завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга финансов и банковского дела РАНХиГС Константин Корищенко. Избыток электроэнергии не всегда можно "переправить" в другие регионы без потерь.

За идеей Китая, между тем, могут стоять более широкие перспективы. Введение ограничения на энергопотребление управляющий партнер платформы для развития криптотрейдинга Simdaq Евгений Дубовой считает маловероятным. "Здесь больше речь может идти о политической воле ограничения криптовалют как таковых. Поэтому такая практика может перениматься странами, в целом решительно настроенными против блокчейна и токенизации", - указывает Дубовой.