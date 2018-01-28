На автомойке в США убиты минимум пять человек

По меньшей мере трое мужчин и двое женщин погибли при стрельбе, произошедшей утром 28 января в округе Файет, штат Пенсильвания, США. Об этом заявила полиция штата, сообщает информационный портал WPXI. Еще один пострадавший находится в больнице.

Стрельба произошла около трех часов утра на пустынном перекрестке в городке Мелкрофт на автомойке. Преступник пока не идентифицирован, полиция ведет расследование. Есть предположение, что он был вместе с убитыми и раненым.

Район преступления перекрыт сотрудниками служб безопасности.