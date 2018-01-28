В первом павильоне "Мосфильма" состоялось вручение кинопремии "Золотой орел".

Лучшим фильмом года признана картина "Салют-7": непростой выбор, ведь в номинации присутствовало "космическое" "Время первых", конкурент "Салюта-7". Кроме того, за звание лучшего фильма боролись также картины "Аритмия", "Большой" и "Нелюбовь", и у каждой из них - множество сторонников, в том числе и среди киноэлиты страны, представители которой собрались на "Мосфильме". Остроты теме придавало еще и то, что глава Ассоциации продюсеров России - Сергей Сельянов причастен и к "Аритмии", и к "Салюту-7". Авторитет продюсера Сельянова в индустрии весьма высок, и, конечно, если выбирать из сделанных им проектов, по статусности темы впереди - "Салют-7".

"Аритмия", "Большой" и "Нелюбовь" - лишь эти три фильма из первой "пятерки" фигурировали в номинациях "Лучший режиссер" и "Лучший сценарий". Фильму "Нелюбовь" добавляло веса вхождение в номинацию на "Оскар" в этом году, поэтому присуждение Андрею Звягинцеву "Золотого орла" как лучшему режиссеру вопросов не вызвало не у кого. Режиссера не было на церемонии, а награду получил продюсер Александр Роднянский, отметивший, что "Андрей Звягинцев не делает острые фильмы, он пристально вглядывается в человеческую природу. Он не верит, что люди просто бывают хорошими от рождения. Он знает, что каждым своим поступком и деянием человек ответит и перед Богом, и перед другими людьми". Роднянский также сказал, что Звягинцев не признает хеппи-энда, а стремится, чтобы, выйдя из зала, зрители думали об его героях и их судьбах.

Анастасия Пальчикова - автор сценария к фильму Валерия Тодоровского "Большой" - стала лучшим сценаристом. Достижений у молодой актрисы, режиссера и сценариста в профессии меньше, чем у коллег, которые претендовали вместе с ней на награду, так что в таком решении академии прослеживается и аванс, и ставка на новое поколение в профессии.

Но настоящей сенсацией вечера стала награда, врученная как лучшей актрисе года молодой, красивой и талантливой Ирине Горбачевой за работу в фильме "Аритмия". Сенсационный характер приза состоит в том, что в номинации были еще две актрисы, которые являются достоянием и отечественного, и мирового кино: Алиса Фрейндлих и Марина Неелова в картинах "Большой" и "Карп отмороженный". Выйти вперед в таком сильном "составе сборной" было просто нереально.

"Мой папа сказал, что, скорее всего, ты награду не получишь, но ты номинирована с такими великими актрисами - это уже большая награда", - сказала Ирина Горбачева со сцены. Справедливости ради Алиса Фрейндлих все же получила "Орла" в этот вечер - за роль деревенской старушки в фильме Владимира Котта "Карп отмороженный": как лучшая актриса второго плана.

Фильм Клима Шипенко обошел в борьбе за главную награду картины "Аритмия", "Большой", "Время Первых" и "Нелюбовь"

Многие прочили "Орла" за лучшую мужскую роль если не Александру Яценко за такую роль в "Аритмии", то Владимиру Ильину за его конструктора Сергея Королева в фильме "Время первых". Но Ильин удостоился награды как лучший актер второго плана. А Яценко уступил старшему товарищу: роль Евгения Миронова в фильме "Время первых" оказалась статуснее и важнее. Лауреат, получая "Золотого орла", напомнил, что в июне был председателем жюри "Кинотавра", где высоко оценил работу Александра Яценко в "Аритмии"...

16-я премия "Золотой орел" особо запомнится еще и чествованием режиссера Владимира Наумова, которому в декабре прошлого года исполнилось 90 лет. И тем, что награду "За вклад в российский кинематограф" получил народный артист России Александр Калягин. С недоумением многие отнеслись к тому, что президент киноакадемии "Золотой орел" Никита Михалков в течение вечера ни разу не поднялся на сцену. Зато в конце там оказалась крепкая компания лауреатов. В руках Антона Златопольского - генерального директора канала "Россия 1" - сосредоточилась целая "орлиная стая". При поддержке канала вышел и фильм "Большой" Валерия Тодоровского, и сериал "Оптимисты" Алексея Попогребского, который стал победителем в номинации "Лучший телесериал (более 10 серий)", и фильм "Анна Каренина" Карена Шахназарова. Эту картину чествовали несколько раз за вечер - она стала лауреатом в номинации "Лучший телесериал (до 10 серий)", Елизавета Боярская - исполнительница роли Анны Карениной - получила награду как лучшая актриса телевизионного сериала... "Мосфильм", который возглавляет Карен Шахназаров, ликовал. Радовался и "Союзмультфильм" - анимационная картина студии "Два трамвая" стала лучшей среди других мультипликационных лент.

Историк, общественный деятель, юрист Александр Звягинцев получил спецприз "За беспристрастный взгляд за важнейшие события в мировой истории..." из рук топ-менеджера ВГТРК Антона Златопольского. Он рассказал, что было снято по его материалам 11 документальных фильмов о Нюрнбергском процессе. И они все прошли неоднократно на каналах холдинга и были показаны в мире. "Пытался создать беспристрастную летопись, к которой журналисты, писатели, ученые, юристы обращались бы в поисках правды, а политики - в поисках предупреждения", - сказал Звягинцев.

"РГ" предвосхитила лауреата в номинации "Лучший неигровой фильм". Картина "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека" режиссера Олеси Фокиной была показана у нас в редакции как раз накануне церемонии вручения премии .

А режиссер лучшего короткометражного фильма, по мнению киноакадемии, "Время жить, время умирать" Михаил Поляков прочитал со сцены двустишие, встреченное бурными аплодисментами зала: "Товарищ, верь, взойдет оно! Возьми билет, сходи на русское кино!"

Прямая речь

Кирилл Разлогов, культуролог и киновед: "Выбор академии всегда справедлив, поскольку мы не можем судить, как люди голосуют. Но он что-то отражает. В данном случае - продюсерский взгляд на кинопроцесс. И в этом плане выбраны самые знаменитые картины. Видимо, академики не очень много смотрят фильмов. Но они смотрят самые-самые".

Александр Яценко, актер: "Я согласен с жюри! Поздравляю Евгения Миронова от чистого сердца".

Наталья Мокрицкая, продюсер: "Золотой орел" работает так же, как и "Оскар": он награждает зрительское жанровое кино. "Салют-7" - достойное кино, которое понравилось зрителю. Мне лично - очень понравилось. Однако то, что в этом году было много серьезного авторского кино, "Золотой орел" не заметил. Такие фильмы, как "Теснота", "Заложники", "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов"...

Юлия Мишкинене, исполнительный продюсер фильма "Салют -7": "Я на самом деле очень рада тому, что мы получили этот приз. Мне кажется, это закономерный результат нашей четырехлетней работы. У меня есть ощущение, что нужно делать "круглые столы" и мастер-классы, чтобы показывать этот фильм и рассказывать, что именно и как в нем было сделано. Наш фильм строился по проверенным канонам. Отдельное "спасибо" за победу в номинации "Лучший монтаж". Мы понимали, что премию могут и не дать, потому что Маша Сергеенкова уже не раз получала "Золотого орла". Время позволило нам отточить монтаж в фильме - там нет ни одной вещи, которую стоило бы поправить. Сейчас все на своем месте. Мы очень ждали и премию за спецэффекты, но решение было другим".