Назван фактор, сигнализирующий о развитии рака

Исследователи из Копенгагенского университета обнаружили фермент, присутствие которого в здоровой ткани толстой кишки путем присоединения молекул сахара к определенным белкам провоцирует развитие рака. Об этом пишет Eurekalert со ссылкой на Journal of Biological Chemistry.

Ранее было обнаружено, что фермент GalNAc-T6 отсутствовал в здоровой ткани толстой кишки, но в изобилии фиксировался в раковых клетках.

Отметим, что главной функцией класса ферментов GalNAc является присоединение углеводов к белкам, расположенным на мембранах клеток.

По словам Ганса Вандалла из Копенгагенского университета, GalNAc-T6 видоизменяет белки, отвечающие за взаимодействие клеток, и вызывает их агрегацию (слипание). В итоге последние развиваются как раковая опухоль, подменяя здоровую ткань.

Специалисты уточнили, что понимание роли, которую сахар-модифицированные (гликозилированные) белки играют в здоровых и злокачественных клетках - это новая область биологии рака, которая может привести к более эффективным методам лечения онкологии.

Кстати

Ранее исследователи из МГУ пришли к выводу, что раковые клетки можно уничтожать намного эффективней, ограничив их питание. Плюс одновременно специалисты добились снижения дозы токсичных лекарств. Параллельно физики из Сибири заявили о разработке электронной пушки для лечения рака.