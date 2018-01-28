Названа дата запуска сверхтяжелой ракеты

Первый запуск мощнейшей в истории ракеты-носителя Falcon Heavy намечен на 6 февраля. Об этом в Twitter сообщил основатель компании SpaceX Илон Маск.

Aiming for first flight of Falcon Heavy on Feb 6 from Apollo launchpad 39A at Cape Kennedy. Easy viewing from the public causeway. — Elon Musk (@elonmusk) 27 января 2018 г.

Ракета стартует с мыса Кеннеди во Флориде, за ее полетом можно будет наблюдать со смотровой площадки, рассказал предприниматель. Комментаторы поста пообещали во время пуска держать кулачки сжатыми, а пальцы - скрещенными, и разместили портрет Маска, писаный маслом.

Falcon Heavy - ракета-носитель сверхтяжелого класса для межпланетных миссий, разрабатывается SpaceX с 2011 года. 28 декабря 2017 года ракету установили на стартовую площадку Космического центра Кеннеди. 24 января был произведен тестовый запуск всех ее 27 двигателей, он длился 12 секунд.

Согласно расчетам, Falcon Heavy способна вывести 63 тонны груза на околоземную орбиту, доставить 16 тонн на Марс или 3500 килограммов - на Плутон. В качестве полезной нагрузки при первом запуске будет использован электромобиль Илона Маска Tesla Roadster - его направят к Марсу. Первая ступень ракеты и два равных ей по мощи боковых ускорителя вернутся на Землю и совершат мягкую посадку в заданных районах.

Falcon Heavy планируется использовать и для пилотируемых полетов - космический корабль Dragon V2 будет возить туристов вокруг Луны.