Около 63 процентов граждан Украины не прочь подзаработать в России. Таковы данные масштабного социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"На вопрос об отношении к трудовой миграции в Россию 41,9 процента ответили, что работа в РФ - приемлемая вещь, если дома заработок отсутствует. Еще 21,2 процента избрали "философский" вариант ответа: "какая разница, где зарабатывать?"

Таким образом, оправдывающих гастарбайтерство "в тылу противника" суммарно - 63,1 процента. А на вопрос "Считаете ли вы себя активным гражданином" 88,5 процента респондентов выбрали ответы "Нет, не вижу смысла" и "Не знаю". При этом людей, являющихся членами "общественных организаций" оказалось всего 3,8 процента, еще 2,5 процента сознались, что участвуют в протестных акциях.