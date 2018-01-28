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28.01.2018 21:49
Рубрика: Экономика

Из магазина с бумагой

От пластиковых пакетов будут отказываться постепенно
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7481 (18)
В Минпромторге России пройдет совещание с представителями торговых сетей, на котором будут рассматривать и вопрос отказа от продажи пластиковых пакетов.
Проблема утилизации пластиковых пакетов часто становится темой модных перфомансов. Фото: РИА Новости Проблема утилизации пластиковых пакетов часто становится темой модных перфомансов. Фото: РИА Новости
Проблема утилизации пластиковых пакетов часто становится темой модных перфомансов. Фото: РИА Новости

Как пояснил "Российской газете" заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, его ведомству было поручено проработать вопрос о производстве бумажных пакетов и использовании их в магазинах наряду с пластиковыми.

В конце 2017 года прошло большое совещание с представителями лесной, химической, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятиями-производителями пластиковых и бумажных пакетов. Было отмечено, что в России, по экспертным оценкам, на долю полиэтилена приходится 0,5 процента от общего объема твердых бытовых отходов. Может показаться, что это не так уж и много, однако ученые давно доказали, что пластиковые пакеты являются источником устойчивого загрязнения природы. Как говорится в Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП), от полимерного мусора в год погибают более миллиона морских птиц, свыше 100 тысяч морских млекопитающих и огромное количество рыб.

Фото: Олег Прасолов
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Как посчитали активисты "Зеленого движения России ЭКА", в среднем мы используем пластиковый пакет в течение 20 минут. Это то время, которое в нем несут покупки из магазина домой. Выброшенный пакет может разлагаться от 50 до 500 лет. В 2015 году была принята резолюция Европарламента, по которой страны ЕС должны или сократить выпуск таких пакетов в среднем на одного гражданина до 90 штук в год к 2019 году и до 40 штук - к 2025 году. Либо обеспечить, чтобы к концу 2018 года полиэтиленовые пакеты не выдавались покупателям бесплатно.

Из всех европейских стран лидером в этом направлении стала Франция, запретив пластиковые пакеты полностью. В Великобритании в 2015 году ввели налог на использование пакетов -- пять пенсов. В результате за первое полугодие 2016 года англичане использовали всего 500 миллионов пластиковых пакетов, тогда, как до запрета магазины раздавали их до семи миллиардов в год.

В Китае и Австралии еще с 2008 года запрещено производство, использование и продажа сверхтонких полиэтиленовых пакетов (толщиной до 0,025 мм), а также бесплатное их распространение в торговых сетях. Запрет на них был также введен в ряде провинций Египта для сохранения уникальной экосистемы Красного моря, в котором от выброшенного в море пластика страдают коралловые рифы.

Выброшенный пакет может разлагаться от 50 до 500 лет

В России, по словам Евтухова, пока полное исключение пластиковых пакетов из оборота не представляется возможным. Потребителей еще нужно научить пользоваться бумажной упаковкой. Сейчас россияне ее не очень любят, так как она и дороже, и рвется, и промокает. Но, тем не менее, постепенный переход на экологичные виды тары неизбежен, уверены в минпромторге.

Российские покупатели, привыкшие отовариваться в гипермаркетах, уже в ноябре прошлого года почувствовали это на себе. В некоторых из них перестали выдавать бесплатные пакеты, предлагая теперь покупателям биоразлагаемые, за которые берется дополнительная плата.

Фото: depositphotos.com
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Речи о полном запрете на использование пластиковых пакетов в России не идет. Как ранее рассказал "РГ" министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, по пластику вообще, не только по пакетам, - увеличен норматив утилизации и введен запрет на захоронение с 2019 года. "Вопрос в том, как сделать, чтобы было эффективнее использовать бумажные пакеты. Основная претензия к пластиковым - они долго разлагаются", - отметил он.

По данным ООН, сейчас в мире производится в 20 раз больше пластика, чем 60 лет назад, когда он только начал массово использоваться. По данным минприроды, в России в последние годы объем производства первичной пластиковой тары составляет приблизительно 600 тысяч тонн. Пластик является продуктом переработки нефти и при разложении или сжигании выделяет опасные вещества.

"Покупая пластиковый пакет, многие думают, что "пластиковая проблема" к ним не относится, пусть сортировкой занимается кто-то еще. Но полигоны уже переполнены. Города расширяют свою территорию, приближаясь к некогда отдаленным полигонам. И переносом полигонов эту проблему не решить", - уверен Сергей Донской.

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