Патриарх отслужил "детскую" литургию и встретился с многодетными семьями

Патриарх Кирилл отслужил в воскресенье в храме Христа Спасителя "детскую" литургию и встретился с многодетными семьями. "Детской" Божественная литургия стала не из-за особенностей ее содержания или формы, а из-за участников - несколько тысяч ребят из самых разных епархий приняли в ней участие. Это были и учащиеся воскресных школ, и дети из многодетных семей и семей священников (последние обычно лидеры многодетности). Дети, конечно, пришли на литургию со взрослыми - с родителями или бабушками и дедушками.

Во время службы пел детский хор, составленный из 14 коллективов разных храмов страны. Дети также помогали Святейшему Патриарху, прислуживая в алтаре.

- Христос при своей земной жизни благословлял детей, он ставил их в пример взрослым, говорил о том, что нужно иметь такую же чистую душу, - напомнил патриарх в своей проповеди евангельские слова Спасителя.

Но нельзя думать, что благословение над детьми почивает автоматически, подчеркнул патриарх: "Господь влияет так на человека только тогда, когда у него сердце остается чистым".

По его мнению, работа в воскресных школах сегодня должна быть направлена на то, "чтобы дети не только умом восприняли важность веры, но чтобы сердца их оставались чистыми, несмотря на все трудные обстоятельства современной жизни".

Патриарх Кирилл также встретился с многодетными семьями и семьями военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга и подарил им подарки. Обращаясь к матерям семейств патриарх сказал: "Вы исполняете самое важное служение". "Иногда женщины делают какую-то карьеру: занимаются делами, наукой, политикой. Они, конечно, занимаются важным делом. Но все же нет ничего важнее материнства, потому что от этого в прямом смысле слова зависит наше будущее - то, какой будет наша страна, каким будет наш народ, какой будет наша Церковь", - подчеркнул он.

Во встрече с патриархом приняли участие и семьи двух молодых священников, недавно потерявшие кормильцев, уточнил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков, предстоятель передал им средства поддержки.