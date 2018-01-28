Польша и Украина разошлись в оценке Бандеры

Польский сейм одобрил введение уголовной ответственности за "отрицание преступлений украинских националистов". Напомним, что, по данным польского Государственного института национальной памяти, с 1944 года на Волыни в результате действий Украинской повстанческой армии и ее сторонников погибли около 100 тысяч человек, а 485 тысяч были вынуждены бросить свои дома и бежать от погромов в центральные районы Польши.

В 2017 году сторонники Бандеры не раз маршировали по Киеву. Но в Польше за подобные взгляды им грозит тюрьма. Фото: РИА Новости

Эти давние преступления, в Польше признанные геноцидом, не случайно стали чуть ли не главным пунктом повестки дня в отношениях двух соседних стран. В Польше считают, что за то, что со времен "майдана" Варшава лоббирует украинские интересы на Западе, ей полагается благодарность. Вместо этого в апреле 2015 года поляки получили пощечину в виде принятия на Украине закона, признающего специальный статус УПА в истории страны и позволяющего преследовать тех, кто называет ее преступной организацией, виновной в геноциде. И вот теперь в Польше будут наказывать тех, кто ставит преступность УПА под сомнение. Для любителей "бандеризма" предусмотрен штраф и даже тюремное заключение на срок до трех лет.

Отныне 1,5 миллиона украинцев, пребывающих, по утверждению премьера Польши Матеуша Моравецкого, на территории его страны, должны будут хорошенько подумать, прежде чем вообще заводить с поляками разговор о Бандере и его единомышленниках. В связи с этим директор украинского Института Национальной памяти Владимир Вятрович обвинил польских депутатов в цензуре.

Инициатор поправок в закон польский депутат Томаш Жимковски считает их принятие своим самым большим успехом за два года в Сейме. "Учтите, что эти поправки вводят наказание для тех, кто ставит под сомнение преступления в отношении поляков на Волыни и роль УПА в уничтожении граждан Польши, причем не только поляков, но и армян, евреев, чехов, да и самих украинцев, которых убивали за то, что они спасали соседей", - сказал Жимковски в интервью изданию wPolityce.