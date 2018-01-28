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28.01.2018 21:01
Рубрика: В мире

"Бандеризм" приравняли к нацизму

Польша и Украина разошлись в оценке Бандеры
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск №7481 (18)
Польский сейм одобрил введение уголовной ответственности за "отрицание преступлений украинских националистов". Напомним, что, по данным польского Государственного института национальной памяти, с 1944 года на Волыни в результате действий Украинской повстанческой армии и ее сторонников погибли около 100 тысяч человек, а 485 тысяч были вынуждены бросить свои дома и бежать от погромов в центральные районы Польши.
В 2017 году сторонники Бандеры не раз маршировали по Киеву. Но в Польше за подобные взгляды им грозит тюрьма. Фото: РИА Новости В 2017 году сторонники Бандеры не раз маршировали по Киеву. Но в Польше за подобные взгляды им грозит тюрьма. Фото: РИА Новости
В 2017 году сторонники Бандеры не раз маршировали по Киеву. Но в Польше за подобные взгляды им грозит тюрьма. Фото: РИА Новости

Эти давние преступления, в Польше признанные геноцидом, не случайно стали чуть ли не главным пунктом повестки дня в отношениях двух соседних стран. В Польше считают, что за то, что со времен "майдана" Варшава лоббирует украинские интересы на Западе, ей полагается благодарность. Вместо этого в апреле 2015 года поляки получили пощечину в виде принятия на Украине закона, признающего специальный статус УПА в истории страны и позволяющего преследовать тех, кто называет ее преступной организацией, виновной в геноциде. И вот теперь в Польше будут наказывать тех, кто ставит преступность УПА под сомнение. Для любителей "бандеризма" предусмотрен штраф и даже тюремное заключение на срок до трех лет.

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Отныне 1,5 миллиона украинцев, пребывающих, по утверждению премьера Польши Матеуша Моравецкого, на территории его страны, должны будут хорошенько подумать, прежде чем вообще заводить с поляками разговор о Бандере и его единомышленниках. В связи с этим директор украинского Института Национальной памяти Владимир Вятрович обвинил польских депутатов в цензуре.

Инициатор поправок в закон польский депутат Томаш Жимковски считает их принятие своим самым большим успехом за два года в Сейме. "Учтите, что эти поправки вводят наказание для тех, кто ставит под сомнение преступления в отношении поляков на Волыни и роль УПА в уничтожении граждан Польши, причем не только поляков, но и армян, евреев, чехов, да и самих украинцев, которых убивали за то, что они спасали соседей", - сказал Жимковски в интервью изданию wPolityce.

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