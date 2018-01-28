Польша трусливо, абзац за абзацем, переписывает историю. Конечно, официальная Варшава не в состоянии изменить все щекотливые для национальной гордости моменты, которые происходили со страной начиная с XVIII века. Пока правительство Анджея Дуды прилизывает лишь относительно недавнее прошлое, чтобы вычеркнуть из памяти преступления, которые совершались поляками в годы Второй мировой войны в отношении еврейского населения.

Целенаправленным фальсификаторством, с подачи правящей партии "Право и справедливость", занимается местный Институт национальной памяти, который вымарывает все, что могло бы запятнать польскую идентичность. Одобренный польским сеймом закон запрещает использовать словосочетание "польский лагерь смерти" при описании многочисленных концлагерей, действовавших на территории Польши. А также угрожает тремя годами тюрьмы тем, кто публично обвинит поляков в преступлениях, совершенных во время Холокоста, пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Теперь запрещено будет вспоминать трагедию, которая произошла 10 июля 1941 года в польском местечке Едвабне, где поляки - не немцы - согнали полторы тысячи евреев, большинство женщин, стариков и детей, чудом выживших после ранее прошедших в городке погромов, и хладнокровно сожгли их. А до этого 25 июня, сразу после прихода немецких войск, польские "патриоты" провели зачистку среди местного населения - протыкали евреев вилами, вырезали языки, топили в пруду. Как вспоминали очевидцы - головой учителя иврита поляки играли в футбол. Местный ксендз отказался остановить бойню, потому что считал всех евреев коммунистами. Вплоть до 2000 года официальная Варшава отрицала причастность поляков к этой трагедии.

До Второй мировой войны численность евреев в Польше составляла три миллиона человек, в столице - 400 тысяч. Желтая шестиконечная звезда - изобретение нацистов, которое они использовали для идентификации евреев, появилась именно в Польше, где исторически существовал антисемитизм. Да и само гетто возникло не без участия поляков - именно их нацисты без труда убедили, что евреи являются переносчиками некоего инфекционного заболевания и их надо поместить в карантинную зону.

10 июля 1941 года в польском местечке Едвабне поляки сожгли 1500 евреев, большинство женщин и детей

Забыли нынешние писаки обновленной польской истории о еврейских погромах в Кракове 1939, а затем 1945 года. Не хотят вспоминать и о другом известном историкам преступлении - убийстве евреев, совершенном в 1946 году, в польском городке Кельце. До войны в нем жили 20 тысяч евреев, вернулись после Холокоста - 200 человек. Все - бывшие узники концлагерей. Погром начался с исчезновения восьмилетнего польского мальчика. Тот, вернувшись через два дня, всем рассказал, что его якобы похитили евреи (позже расследование выяснило, что ребенка отослал в деревню отец, где его научили, что тот должен объяснять по возвращении). В ходе погрома было убито от 40 до 47 евреев и двое поляков, которые пытались остановить погромщиков. Но сегодня польские власти "на голубом глазу" утверждают: никакого антисемитизма в Польше не было, поляки не участвовали в Холокосте, а все, кто думает иначе, - преступники.

Лидеры парламентской оппозиции Израиля в связи с законодательной инициативой польского сейма призвали Тель-Авив отозвать посла из Варшавы. "Этот закон не только не смывает мрачных пятен прошлого, но и добавляет новое пятно в настоящем, закон не изменит прошлого, но он опасен для будущего", - объяснила возмущение израильских политиков экс-министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни.

Польские власти оправдывают свои действия тем, что в Освенциме надзирателями помимо немцев были граждане других европейских государств - Румынии, Словакии, Венгрии, но среди них якобы не было поляков. Однако польские изыскания на эту тему никто из независимых экспертов не проверял. А как официальная Варшава подгоняет факты в собственных политических интересах, хорошо известно по возобновленному польскими властями расследованию катастрофы самолета президента Польши под Смоленском.

В то время, как официальный Тель-Авив, вынужденный до поры сохранять дипломатическую сдержанность, попросил польские власти не отрицать Холокост и внести поправки в скандальный закон, многие политики в Израиле не стесняются в выражениях.

Глава партии "Еш Атид" Яир Лапид назвал Польшу активной участницей процесса уничтожения евреев: "Сотни тысяч евреев были убиты на территории Польши, не встретив при этом ни одного немецкого офицера". А когда посольство Польши в Израиле попыталось поучить политика "исторической правде", тот ответил кратко: "Я сын человека, пережившего Холокост, моя бабушка была убита на территории Польши немцами и поляками, я не нуждаюсь в ваших уроках истории".

Министр просвещения Израиля распорядился посвятить два часа в школах изучению участия народов Европы, в том числе поляков, в уничтожении евреев в ходе Второй мировой войны. Большинство израильских политиков и СМИ убеждены: цель нового польского закона - "стереть с исторических страниц память о катастрофе евреев Польши и соучастие части поляков в этой катастрофе". Газета "Едиот ахронот" в статье "Вот что поляки мне сделали" дала выдержки из интервью с живыми свидетелями - евреями, пережившими Холокост в Польше и вспоминавшими без купюр о реальном участии поляков в уничтожении евреев.

В 2015 году при посещении музея Холокоста занимавший в то время пост главы ФБР Джеймс Коми в числе стран, выступавших сообщниками Германии в деле уничтожения евреев во время Второй мировой войны, назвал Польшу, на что страшно обиделись в Варшаве. Недавно в Швеции опубликовали исследование историка Холокоста Ингрид Ломфорс. Она писала о том, что правящая в Польше партия "Право и справедливость" для укрепления патриотизма взяла курс на фальсификацию истории. Как следствие были уволены музейные работники, ставившие под сомнение официальную версию о непричастности поляков к Холокосту. "Польша была центром Холокоста. Главными исполнителями были немецкие нацисты, но Холокост был бы невозможен без участия либо согласия местного населения", - убеждена Ломфорс. Но именно с этим выводом и решила бороться официальная Варшава, готовая сажать в тюрьму всех, кто не согласен с ее фейковой версией польского прошлого.