Пожаловаться на задержку зарплат можно по смартфону

Теперь пожаловаться на начальника за задержку зарплаты и жадность можно в полклика - через мобильное приложение Роструда "Я - инспектор".

Об этом рассказал замначальника управления Роструда Виталий Лосев на заседании общественного совета ведомства. И пояснил: приложение "Я - инспектор" обновили, и в нем стали доступны темы "Произведены удержания из заработной платы", "Задерживают зарплату", "Работодатель платит меньше, чем предусмотрено трудовым законодательством", "Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни".

С телефона также можно проинформировать инспекцию по труду о том, что работодатель скрыл несчастный случай на производстве или нарушил правила его расследования.

"Приложение позволит оперативно информировать госинспекции труда о фактах невыплаты зарплаты или производственного травматизма", - сказал он. Это повлияет на недобросовестных работодателей, которые нарушают правила охраны труда. Он также уточнил, что обновленное мобильное приложение доступно для бесплатной установки из магазинов App Store и Google Play.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Роструда, за 11 месяцев прошлого года ведомство провело 138 тысяч проверок. В каждом четвертом случае (36,5 тысячи проверок) выявлены нарушения по оплате труда. В результате миллиону работников выплатили задержанную зарплату на 18 миллиардов рублей.