При атаках турецких войск на севере Сирии погибли 86 человек

В результате авианалетов и артиллерийских обстрелов турецких войск на севере Сирии погибли 86 человек. Ранения получили еще 198 человек. Большинство жертв и пострадавших - женщины и дети, передает ТАСС.

Генштаб турецких ВС объявил ранее о старте операции "Оливковая ветвь" против "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз" в Африне, где проживают порядка 1,5 миллиона курдов и беженцев из других областей Сирии.

Турецкая артиллерия ведет сильный огонь по городу Телль-Рифаат к юго-западу от Африна, где, по его словам, разрушено много жилых домов. Авиация наносит удары по селам Химам и Хаджи-Искандер в округе Джандарис.

