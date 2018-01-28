Приставы смогут разыскивать имущество поручителей

Министерство юстиции России приступило к разработке законопроекта, который пропишет процедуру, как третьи лица (то есть де-юре посторонние) смогут официально погасить за кого-то долг.

Теперь к должнику можно прийти и с хорошими новостями: помочь ему с расплатой, например. Фото: Сергей Михеев

Закон разрешает любому человеку помочь должнику рублем, даже полностью погасить за него долг. Это может сделать как кто-то близкий, так и совершенно посторонний. Но есть проблема: процедура детально не прописана. На это обратили внимание в минюсте.

Как объясняют в ведомстве, сегодня кредитор не обязан принимать исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если из условий обязательства вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. Проще говоря, если в договоре значится один должник, то деньги со стороны кредитор может и не взять.

Когда речь о бизнесе, наверное, данные нормы не проблема. Вряд ли банк или какое-то предприятия откажутся от денег и, уж конечно, найдут способ, как все оформить в лучшем виде. А как быть, если кто-то погашает чужой долг по налогам?

Или более сложный случай: гражданин осужден за преступление и по решению суда должен возместить ущерб. Крупную сумму. Как быть, если кто-то третий захочет погасить этот долг: заплатить потерпевшим столько, сколько назначил суд?

"В настоящее время оплата долга (возмещение ущерба) за должника может быть произведена иными лицами как в рамках гражданско-правовых отношений, так и в рамках уголовного судопроизводства", - объясняют в минюсте.

Но как это сделать? Инициатива предлагает прописать механизм, как любой человек, не имеющий отношения к делу, сможет прийти к судебным приставам и заплатить за должника.

Третьи лица смогут прийти к приставам и заплатить за должника, обязанного, например, возместить вред за аварию

"Проектом предусматривается возможность фактического исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, лицом, не являющимся должником по исполнительному производству", - рассказывают разработчики проекта.

Сам документ еще не опубликован. Поэтому других подробностей пока нет. Эксперты называют инициативу важной, но все зависит от того, как будут прописаны нормы.

"Соглашусь с тем, что нужно подробно разработать этот механизм, - говорит руководитель филиала финансовой компании Юлия Лысенко. - Какие-то формальности не должны служить препятствием для того, чтобы погасить долг, когда есть такая возможность".

По ее словам, процедура будет актуальна, если, допустим, человек находится за решеткой. В таком случае могут возникнуть и технические трудности с погашением долга, даже если у родных есть деньги. Ведь если нормы понимать буквально, в данном случае заплатить должен сам должник, то есть преступник. Однако он сидит за решеткой и этого сделать не может. Как быть?

Проблему решат поправки. Юлия Лысенко напоминает, что в целом Гражданский кодекс предусматривает несколько ситуаций, когда долг могут погашать третьи лица. В ряде случаев кредитор обязан принимать деньги от третьих лиц. Но в ГК действительно есть норма, что кредитор вправе не взять деньги со стороны, когда должник обязан исполнить обязательства лично. Ситуации могут быть самые разные, от долгов по налогам, обязанности возмещать вред при аварии, выплачивать компенсации жертвам преступлений до частного долга, когда сосед у соседа взял какую-то сумму под расписку. Теперь, по оценкам экспертов, может быть создан механизм, позволяющий избежать правовых недоразумений в данных ситуациях.

Но бывает и другое: иногда третье лицо просто обязано заплатить за должника. Простейший пример: поручители по банковским кредитам. Здесь, если сам должник не смог расплатиться, банкиры обязательно придут к поручителям. И придется платить. Документ, который разрабатывается ведомством, затрагивают и эту тему. "Предлагается предусмотреть возможность фактического исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, лицом, не являющимся должником по исполнительному производству, и наделить судебного пристава-исполнителя полномочиями по розыску имущества, подлежащего передаче взыскателю по решению суда", - сообщили в минюсте.

То есть, как подчеркнула Юлия Лысенко, приставы смогут в том числе находить и арестовывать имущество поручителей.

"На мой взгляд, данные изменения, с одной стороны, конечно, обеспечат кредитора дополнительными гарантиями и возможностью защитить свое законное право", - говорит она. Но в то же время, по ее словам, подобные меры могут привести к незащищенности лиц, не являющихся должниками по исполнительному производству, которые фактически могут исполнить требования, содержащиеся в исполнительном документе. Поэтому нормы надо тщательно прорабатывать.