Глава государства представил кандидатуру Валерия Зорькина для назначения на должность председателя Конституционного суда России.

Об этом сообщается на сайте Кремля. А председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что верхняя палата рассмотрит вопрос о переназначении Зорькина председателем Конституционного суда РФ на заседании 31 января и что палата готова поддержать его кандидатуру.

Валерию Зорькину 18 февраля исполнится 75 лет. Он родился в семье военного в селе Константиновка Приморского края. Но отца почти сразу после этого перевели в столицу, так что Зорькин почти москвич. После отличного окончания школы он отслужил в армии и сделал главный выбор - поступил в Московский государственный университет на юридический факультет. И в 1964 году получил диплом, где в графе "специальность" было написано - "правоведение". Как хороший студент Валерий Дмитриевич был оставлен в университете и с 1964 года преподавал в МГУ. Его научная тема - история правовых учений, в частности, раннехристианских и времен Ренессанса. Спустя три года он защищает диссертацию, становится доцентом и продолжает преподавать.

Зорькин проработал в МГУ до 1977 года и ушел. А потом поступил на работу в Институт государства и права. Там он в 1978 году успешно защищает докторскую диссертацию. С 1979-го по 1986 год Валерий Дмитриевич работает в Академии МВД СССР профессором кафедры конституционного права и теории государства и права. С этого времени его главным научным и жизненным интересом становится конституционное право. Из академии Зорькин перешел на работу в 1986 году в Высшую юридическую заочную школу МВД СССР. А с 1990 года Валерий Дмитриевич становится экспертом Конституционной комиссии при съезде народных депутатов. Эта комиссия работала над новым текстом главного закона Российской Федерации. Коллеги рассказывают, что в этот сложный период Валерий Дмитриевич показал себя не только как принципиальный юрист, но и активный сторонник президентской республики.

Валерий Зорькин последовательно отстаивал принципы построения правового государства

В 1991 году, когда произошел путч, Зорькин вместе с членами конституционной комиссии подписал документ, утверждающий, что деятельность ГКЧП, с точки зрения закона, - это попытка государственного переворота. С 29 октября 1991 года Зорькин Валерий Дмитриевич становится судьей КС РФ. А уже первого ноября его выбирают председателем Конституционного суда на неограниченный срок. Возглавив конституционную ветвь власти, Зорькин начал реформировать суд и последовательно отстаивал построение правового государства. Все годы работы в КС он был активным сторонником идеи разделения властей и защитником конституционного строя в России. В 1993 году он сыграл очень важную роль в разрешении кризиса власти, встав на сторону парламента и призвав президента решать проблемы только в соответствии с главным законом страны. Проще говоря, Зорькин встал между Хасбулатовым и Ельциным. В том числе и благодаря его участию, конфликт между президентом и съездом народных депутатов был преодолен и был найден компромисс.

Конфликт с Борисом Ельциным стал причиной того, что Валерий Дмитриевич в 1993 году ушел в отставку с поста председателя КС. Правда, уже через несколько месяцев он возвратился в состав суда. В течение нескольких лет Зорькин работал рядовым судьей. В 2003 году тайным голосованием он вновь избран председателем КС. А в 2012 году Валерий Дмитриевич в пятый раз стал председателем высшего суда страны.

У Зорькина много государственных и других наград. Среди них - три ордена "За заслуги перед Отечеством" и орден преподобного Сергия Радонежского. А вот о частной жизни Валерия Дмитриевича известно очень мало. Его жена была кандидатом экономических наук. Есть дочь Наталья, которая, как и отец, стала юристом.