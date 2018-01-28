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28.01.2018 17:14
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Рижском направлении произошел сбой из-за грузовика на переезде

Текст: Светлана Батова

На Рижском направлении задерживаются несколько поездов из-за заглохшего на переезде грузовика. Сейчас машину убрали с путей.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, грузовик заглох на перегоне Чисмена-Румянцево. Дежурная успела предупредить остальных машинистов, движение приостановили. В 16:02 грузовик убрали. Диспетчеры прикладывают все усилия, чтобы восстановить расписание.

Все опоздания онлайн можно увидеть в приложениях "Расписание" ЦППК, там опоздание указывается с точностью до минуты, также в "Электричках" сервиса Туту.ру и "Яндекс.Электричках". Кроме того, движение поездов онлайн есть на сайте РЖД в разделе "Пассажирам".

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