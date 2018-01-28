Пресненский районный суд Москвы 1 февраля огласит приговор по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых.

Накануне подсудимый выступил с последним словом. Напомним, следствие обвиняет Никиту Белых в получении взятки в 600 тысяч евро. По мнению обвинения, за эти деньги Никита Белых, бывший в то время губернатором региона, обещал двум предприятиям включение их в инвестиционную программу, а также общую поддержку.

Государственное обвинение потребовало назначить Никите Белых в качестве наказания 10 лет лишения свободы и штраф в 100 миллионов рублей. Сам обвиняемый вины не признал. Об этом он и сказал в своем последнем слове. Он заявил, что хотя и допускал ошибки - стыда не испытывает.

"Что касается моей работы на протяжении семи с половиной лет на посту губернатора, то должен сказать, что мне абсолютно не стыдно за свою работу, - сказал Никита Белых. - Это не означает, что все делалось идеально. Естественно, что-то не получалось. Были ошибки. Но, как известно, не ошибается только тот, кто ничего не делает. А я делал! Работал по 12-14 часов в сутки. Вы видели мои графики. Более 200 дней неиспользованного отпуска. Все показания свидетелей в этом вопросе единодушны. Все, что я делал, было направлено не на достижение каких-то личных корыстных целей. Для зарабатывания денег нет смысла идти работать губернатором Кировской области. У меня есть опыт предпринимательской деятельности. Достаточно успешный, чтобы не нуждаться и удовлетворять свои личные запросы и потребности, которые достаточно скромны".

Обвинение требует для экс-губернатора срок в 10 лет, обвиняемый вины не признает, просит его оправдать

По его мнению, государственные обвинители с недостаточным вниманием относились к показаниям тех свидетелей, слова которых могли бы подтвердить его невиновность. Сейчас Никита Белых находится под стражей в следственном изоляторе "Матросская Тишина" - в тюремной больнице. До того находился в "Лефортово". В ноябре прошлого года в СИЗО он зарегистрировал брак.