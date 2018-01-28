В Москве инспектор ГИБДД застрелил преступника при задержании

На северо-востоке Москвы сотрудник ГИБДД смертельно ранил подозреваемого при задержании. Полицейский выстрелил в преступника, когда тот бросился на него с ножом.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве, инцидент произошел на 4-й улице Марьиной Рощи. Сотрудники уголовного розыска УВД Восточного округа вместе с автоинспекторами задержали пятерых предполагаемых воров. Один из них попытался скрыться, но полицейский его догнал. Тогда подозреваемый напал на правоохранителя. Полицейский ранил его из табельного оружия. Нападавший скончался на месте.

По данному факту проводится проверка.