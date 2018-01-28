Новости

Более 200 тысяч жителей Чечни остались без света 13:55
Определен окончательный облик экипировки "Ратник-3" 13:52
Российский саночник Семен Павличенко стал чемпионом Европы 13:34
В Москве инспектор ГИБДД застрелил преступника при задержании 13:32
Установлен возраст одного из старейших христианских храмов России 13:25
Трамп рассказал о несправедливом отношении Евросоюза к США 12:48
Выступившие в Пхенчхане кубанские олимпийцы получат краевые премии 12:43
Обнародован рейтинг самых популярных кроссоверов и внедорожников Москвы 11:58
В Петрозаводске люди выпрыгнули из окон квартир из-за пожара 11:50
Исследование: Более 60% украинцев готовы отправиться на работу в Россию 11:26
В Крыму оценили заявление о шансах Украины удержать полуостров 11:23
Под Воронежем в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек 11:21
Пушков о победе Милоша Земана: Впечатлен здравым смыслом чехов 11:13
В Уфе загорелся склад с ликеро-водочными изделиями 10:58
На острове Ольхоне при пожаре на турбазе пострадали семь человек 10:55
Суд Испании запретил Пучдемону вновь возглавить Каталонию 10:50
Заключивших однополый брак россиян оштрафуют за порчу паспортов 10:46
Сооснователь Apple Стив Возняк избавился от биткоинов 10:30
Видео: Овечкин забил шайбу с рекордной скоростью в шоу Матча звезд НХЛ 10:16
Российский лыжник умер во время марафона в США 10:15
Большинство украинцев призналось в готовности уехать на заработки в РФ 10:01
Авиация временно прекратила поиски пропавшего судна "Восток" 09:52
Экс-президента Южной Кореи вызовут на допрос после Олимпиады-2018 09:32
В Приамурье военный получил ранение при неизвестных обстоятельствах 09:18
В Гонконге найдена бомба времен Второй мировой войны 08:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Тест: Когда не нужно вызывать ГИБДД?
Тест: Когда не нужно вызывать ГИБДД?
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
28.01.2018 13:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве инспектор ГИБДД застрелил преступника при задержании

Текст: Сергей Бабкин

На северо-востоке Москвы сотрудник ГИБДД смертельно ранил подозреваемого при задержании. Полицейский выстрелил в преступника, когда тот бросился на него с ножом.

Фото: depositphotos.com
В Саратовской области собака застрелила хозяина

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве, инцидент произошел на 4-й улице Марьиной Рощи. Сотрудники уголовного розыска УВД Восточного округа вместе с автоинспекторами задержали пятерых предполагаемых воров. Один из них попытался скрыться, но полицейский его догнал. Тогда подозреваемый напал на правоохранителя. Полицейский ранил его из табельного оружия. Нападавший скончался на месте.

По данному факту проводится проверка.

Главное сегодня

В Крыму оценили заявление о шансах Украины удержать полуостров
Трамп рассказал о несправедливом отношении Евросоюза к США
Израиль возмущен запретом Варшавы на слова об участии поляков в Холокосте
Заключивших однополый брак россиян оштрафуют за порчу паспортов
Большинство украинцев призналось в готовности уехать на заработки в РФ